Российская знаменитость Валерий Леонтьев принял решение покинуть сцену. Об этом 19 марта, в день рождения певца, заявил его концертный директор.

Валерий Леонтьев (фото из открытых источников)

Он объяснил, что это решение было принято уже давно, но сейчас просто нужно поставить все точки над "и" для поклонников.

"Валерий Яковлевич давно уже покинул сцену, прямо сейчас объявил об этом официально. Но мы уже давно не даем концертов и не снимаемся ни в каких программах из-за того, что ему уже 75 лет", — сообщил концертный директор.

Сам Леонтьев также дал комментарий о своем завершении карьеры на большой сцене.

"Жанр, на который я положил полвека, не терпит старения. Я сделал в 2019 году, на свое 70-летие, шоу в Москве, в Кремле, в Питере в "Октябрьском" и ушел без выбивания денег из публики на прощальных турах. Без соплей и слез. Я хочу только поблагодарить тех людей, которые приветствуют меня сегодня в Интернете, и все", — сообщила знаменитость.

При этом Леонтьев в последний раз пел на своем концерте в Дубае в начале этого года. Но потом последовал слух, что его последующие концерты отменяются.

Также певец никогда не комментировал войну РФ по отношению к Украине. Говорят, что артист уехал из страны-агрессорки и живет в Соединенных Штатах.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский актер из-за проблем со здоровьем уходит со сцены. Российский артист Федор Добронравов, тоже поддерживающий кровавое вторжение России на территорию Украины, отменил все свои спектакли почти на год времени, вплоть до января 2025-го. Как информируют российские СМИ, Добронравову требуется долгая реабилитация после операционного вмешательства, без которого он мог бы быть инвалидом.