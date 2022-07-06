Не только Донбасс: в ISW рассказали, какая ключевая цель Путина в войне против Украины

Президент России Путин ставит своей ключевой целью войны в Украине не только захват как можно большей территории Украины, но и уничтожение суверенитета Украины. Кроме того, Кремль рассчитывает так называемой "спецоперацией" добиться смену власти в Украине. Путин рассчитывает получить в Киеве полностью зависящее от Москвы правительство. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчёте Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Американские аналитики считают, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, как приближенное к Путину лицо, фактически озвучил главную цель в войне против Украины. Он заявил, что Москва не смирится с суверенитетом Украины. Оккупация, на которую рассчитывает Россия, должна проходить не только по границе Донбасса.

Что касается других выводов, то российские захватчики продолжают наступательную операцию в сторону Славянска.

Также в отчете говорится, что оккупанты пытаются продвигаться к западу от района Лисичанска в направлении Северска. Вероятно, российские войска пытаются получить доступ к сельским дорогам к юго-востоку от Бахмута, чтобы наступать на город с юга.

Украинские силы совершили ограниченный контрудар на юго-западе от Донецка.

Российские войска продолжали ограниченные и безуспешные штурмы на севере Харьковской области. Российские власти проводят усиление меры по призыву на оккупированных территориях, чтобы компенсировать понесенные потери живой силы.

Кремль продолжает консолидировать административный контроль над оккупированными территориями Украины, что, вероятно, создаст условия для непосредственного присоединения этих территорий к Российской Федерации.

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