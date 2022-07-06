logo

BTC/USD

19976.49

ETH/USD

1128.33

LTC/USD

49.90

USD/UAH

35.50

EUR/UAH

37.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Не только Донбасс: в ISW рассказали, какая ключевая цель Путина в войне против Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Не только Донбасс: в ISW рассказали, какая ключевая цель Путина в войне против Украины

Путин рассчитывает, что благодаря военным действиям удастся покончить с суверенитетом Украины

сегодня, 07:20
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Президент России Путин ставит своей ключевой целью войны в Украине не только захват как можно большей территории Украины, но и уничтожение суверенитета Украины. Кроме того, Кремль рассчитывает так называемой "спецоперацией" добиться смену власти в Украине. Путин рассчитывает получить в Киеве полностью зависящее от Москвы правительство. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчёте Института изучения войны (ISW).

Не только Донбасс: в ISW рассказали, какая ключевая цель Путина в войне против Украины

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Американские аналитики считают, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, как приближенное к Путину лицо, фактически озвучил главную цель в войне против Украины. Он заявил, что Москва не смирится с суверенитетом Украины. Оккупация, на которую рассчитывает Россия, должна проходить не только по границе Донбасса.

Что касается других выводов, то российские захватчики продолжают наступательную операцию в сторону Славянска.

Также в отчете говорится, что оккупанты пытаются продвигаться к западу от района Лисичанска в направлении Северска. Вероятно, российские войска пытаются получить доступ к сельским дорогам к юго-востоку от Бахмута, чтобы наступать на город с юга.

Украинские силы совершили ограниченный контрудар на юго-западе от Донецка.

Российские войска продолжали ограниченные и безуспешные штурмы на севере Харьковской области. Российские власти проводят усиление меры по призыву на оккупированных территориях, чтобы компенсировать понесенные потери живой силы.

Кремль продолжает консолидировать административный контроль над оккупированными территориями Украины, что, вероятно, создаст условия для непосредственного присоединения этих территорий к Российской Федерации.

Читайте также на портале "Комментарии" — стало известно имя помощника нардепа, который "сливал" данные оккупантам. В СБУ раскрыли подробности.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-july-5
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!