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Не только Украина: Кремль пригрозил "исчезновением" еще одной стране

Кремль заявил, что Молдова может прекратить существование

сегодня, 00:10
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Марьян Ощановский

Помощник российского диктатора Владимира Путина Николай Патрушев заявил, что Молдова из-за антироссийской политики может стать частью другого государства или прекратить существование.

Не только Украина: Кремль пригрозил "исчезновением" еще одной стране

РФ угрожает Молдове. Фото из открытых источников

По словам Николая Патрушева, вина за энергетический кризис в Молдове лежит на Кишиневе. Помощник главы Кремля призвал молдавские власти "не обманывать ни себя, ни свой народ", а "признать свои ошибки и начать исправлять ситуацию".

"Я не исключаю, что агрессивная антироссийская политика Кишинева приведет к тому, что Молдова либо войдет в состав другого государства, либо вообще прекратит свое существование", – заявил Николай Патрушев.

Как известно, Николай Патрушев заявил, что Украина может перестать существовать в 2025 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия производит за три месяца столько вооружения, сколько НАТО производит в год, заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте. "Экономика России не больше, чем экономика Нидерландов и Бельгии вместе взятых. Но россияне производят за три месяца то, что вся НАТО производит за год. У них нет наших высоких зарплат, у них нет нашей бюрократии, они могут двигаться с более высокой скоростью. Россияне создали военную экономику", — подчеркнул он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что китайские и индийские компании ищут источники поставок нефти после введения новых ограничений США против российского нефтяного экспорта. Как известно, под санкции попали "Газпромнефть" и "Сургутнефтегаз", их дочерние структуры и 183 судна, перевозившие российскую нефть. Многие из этих танкеров использовали для доставки нефти в Индию и Китай, которые стали крупнейшими потребителями российской нефти после введения 2022 года западных санкций. Некоторые суда также перевозили нефть из Ирана.



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Источник: https://newsmaker.md/rus/novosti/pomoschnik-putina-schitaet-chto-moldova-mozhet-perestat-suschestvovat-reaktsiya-mid/
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