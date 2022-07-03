Не только в Белгород: Курск также сотрясался от взрывов – что известно

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В российской Курской области, которая также, как и Белгородская область граничит с Украиной, ночью слышали взрывы. Как передает издание "Комментарии", так губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram сообщил, что работала серия взрывов в Курске – это работа российской ПВО.
Курск. Фото: из открытых источников
Ранее жители Курска стали сами делиться тревожными новостями о том, что в городе слышали утром серию взрывов непонятного происхождения. Некоторые пользователи публиковали видеоролики, на которых, как утверждается, снята работа систем ПВО в небе над городом.
Позже появилась реакция властей. Так губернатор Курской области подтвердил данные о том, что российская ПВО действительно сработала. Причиной тому стали два украинских беспилотного, которые приближались к городу стороны украинской границы. В итоге, по словам Старовойта, ПВО якобы сбила "два украинских беспилотника "Стриж" на подлёте к Курску.
Губернатор также опубликовал фото якобы сбитых БПЛА.
Читайте также на портале "Комментарии" — громкие взрывы в российском Белгороде: разрушения 11 многоэтажек и частных домов – есть погибшие и раненые.
Также издание "Комментарии" сообщало – уничтожены пункты управления войск и много техники: подробности удара авиации ВСУ.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости
Ігор
сегодня, 11:05
ЗСУ це зробити категорично не могли. Їм США та ЄС строго заборонили. Це провокує РФ. А шкода! Перемогти можна тільки з території ворога.