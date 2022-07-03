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Не только в Белгород: Курск также сотрясался от взрывов – что известно

В российском городе Курск ночью слышали взрывы, губернатор региона сообщил, что работала ПВО

сегодня, 10:50
Автор:

Кравцев Сергей
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В российской Курской области, которая также, как и Белгородская область граничит с Украиной, ночью слышали взрывы. Как передает издание "Комментарии", так губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram сообщил, что работала серия взрывов в Курске – это работа российской ПВО. 

Не только в Белгород: Курск также сотрясался от взрывов – что известно

Курск. Фото: из открытых источников

Ранее жители Курска стали сами делиться тревожными новостями о том, что в городе слышали утром серию взрывов непонятного происхождения. Некоторые пользователи публиковали видеоролики, на которых, как утверждается, снята работа систем ПВО в небе над городом.                                                                          

Позже появилась реакция властей. Так губернатор Курской области подтвердил данные о том, что российская ПВО действительно сработала. Причиной тому стали два украинских беспилотного, которые приближались к городу стороны украинской границы. В итоге, по словам Старовойта, ПВО якобы сбила "два украинских беспилотника "Стриж" на подлёте к Курску.

Губернатор также опубликовал фото якобы сбитых БПЛА.

"Благодаря грамотным действиям военных пострадавших нет. К сожалению, иная ситуация в Белгороде. В результате атаки противника есть убитые и раненые среди жителей, разрушены дома мирных граждан", – написал Роман Старовойт.

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Не только в Белгород: Курск также сотрясался от взрывов – что известно - фото 2

Не только в Белгород: Курск также сотрясался от взрывов – что известно - фото 3




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Источник: https://t.me/gubernator_46/1020
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 11:05

ЗСУ це зробити категорично не могли. Їм США та ЄС строго заборонили. Це провокує РФ. А шкода! Перемогти можна тільки з території ворога.

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