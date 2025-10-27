Не угодила Кремлю: предательница Украины попала в российский список террористов и экстремистов

Российская пропагандистка и юрист Татьяна Монтян, происходящая из временно оккупированного Крыма, была внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщает издание "Комментарии" со ссылкой на данные ведомства.

Причины такого решения в Росфинмониторинге не раскрывают. Ведомство не дает подробных объяснений, ограничиваясь только публикацией личных данных. В реестре указано: "Монтян Татьяна Николаевна, 29.08.1972 года, город Керчь Крымской области УССР".

Внесение в этот список означает введение ограничений на проведение финансовых операций и пользование банковскими счетами. Для физических лиц это практически блокирует возможность легально взаимодействовать с денежной системой русской Федерации.

Известно, что с 2021 года Татьяна Монтян проживала на территории России, сотрудничала с государственным медиахолдингом Россия сегодня как колумнистка и регулярно появлялась в эфирах федеральных телеканалов. Во время своих выступлений Монтян неоднократно высказывалась негативно по отношению к Украине и ее руководству.

