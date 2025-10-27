logo_ukra

Не догодила Кремлю: зрадниця України потрапила до російського переліку терористів і екстремістів
НОВИНИ

Не догодила Кремлю: зрадниця України потрапила до російського переліку терористів і екстремістів

Рішення Росфінмоніторингу щодо Тетяни Монтян означає накладення обмежувальних заходів на фінансові операції та доступ до банківських рахунків особи

27 жовтня 2025, 22:15
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Російська пропагандистка та юристка Тетяна Монтян, яка походить із тимчасово окупованого Криму, була внесена до списку терористів і екстремістів Росфінмоніторингу. Про це повідомляє видання "Коментарі" з посиланням на дані відомства.

Тетяна Монтян (фото з відкритих джерел)

Причини такого рішення у Росфінмоніторингу не розкривають. Відомство не надає детальних пояснень, обмежуючись лише публікацією особистих даних. У реєстрі зазначено: "Монтян Тетяна Миколаївна, 29.08.1972 року народження, місто Керч Кримської області УРСР".

Внесення до цього переліку означає запровадження обмежень на проведення фінансових операцій та користування банківськими рахунками. Для фізичних осіб це фактично блокує можливість легально взаємодіяти з фінансовою системою Російської Федерації.

Відомо, що з 2021 року Тетяна Монтян проживала на території Росії, співпрацювала з державним медіахолдингом "Росія Сьогодні" як колумністка та регулярно з’являлася в ефірах федеральних телеканалів. Під час своїх виступів Монтян неодноразово висловлювалася негативно щодо України та її керівництва.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що головна пропагандистка Кремля розповіла, чому захворіла на рак Кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка нещодавно поховала свого чоловіка, путініста Тиграна Кеосаяна після тривалої коми, продовжує розповідати російській аудиторії про своє онкологічне захворювання.

 Російські медіа повідомляють, що Симоньян запідозрили у дороговартісному лікуванні, нібито ціною близько 4 мільйонів гривень. Вона ж категорично заперечує ці звинувачення.

За її словами, про свій діагноз вона дізналася на початку вересня, коли звернулася до лікарів через біль у грудях, який вважала міжреберною невралгією.

"Я й не підозрювала, а дізналася 1-го вересня, коли прийшла перевірити міжреберну невралгію (як мені думалося), почула, що невралгія виявилася раком", — розповіла вона.

 



Джерело: https://fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-add
