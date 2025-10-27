Не догодила Кремлю: зрадниця України потрапила до російського переліку терористів і екстремістів

Російська пропагандистка та юристка Тетяна Монтян, яка походить із тимчасово окупованого Криму, була внесена до списку терористів і екстремістів Росфінмоніторингу. Про це повідомляє видання "Коментарі" з посиланням на дані відомства.

Тетяна Монтян (фото з відкритих джерел)

Причини такого рішення у Росфінмоніторингу не розкривають. Відомство не надає детальних пояснень, обмежуючись лише публікацією особистих даних. У реєстрі зазначено: "Монтян Тетяна Миколаївна, 29.08.1972 року народження, місто Керч Кримської області УРСР".

Внесення до цього переліку означає запровадження обмежень на проведення фінансових операцій та користування банківськими рахунками. Для фізичних осіб це фактично блокує можливість легально взаємодіяти з фінансовою системою Російської Федерації.

Відомо, що з 2021 року Тетяна Монтян проживала на території Росії, співпрацювала з державним медіахолдингом "Росія Сьогодні" як колумністка та регулярно з’являлася в ефірах федеральних телеканалів. Під час своїх виступів Монтян неодноразово висловлювалася негативно щодо України та її керівництва.

