Не увидели скрытых богатств: у Путина отреагировали на расследование Pandora Papers

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Елизавета Черных
По словам представителя российского лидера Владимира Путина — Дмитрия Пескова — в Кремле не увидели никаких скрытых богатств ближайшего окружения президента РФ в расследовании Pandora Papers. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Кремля.
Владимир Путин - фото из открытых источников
Песков отметил, что в России не увидели в публикациях реальных доказательств и "ничего особенно":
Отметим, что группа расследователей ICIJ обнародовала доклад "Досье Пандоры", который посвящен офшорам политиков, а также предпринимателей со всего мира, в том числе из Российской Федерации и Украины. Расследование основано практически на 12 млн конфиденциальных документов.
Ранее издание "Комментарии" писало, что расследование Pandora Papers обнародовало данные и об украинском государственном главе Владимире Зеленском. В частности, что он связан с компаниями в оффшорных юрисдикциях, в которых минимизируются налоги. Правда, весной 2019 года, за месяц до победы на президентских выборах, Зеленский продал 25% акций компании Maltex, бенефициарным владельцем которой являлся, соратнику и партнеру по бизнесу Сергею Шефиру. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", как это расследование может повлиять на внутриполитическую ситуацию в Украине и рейтинг действующего президента.
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