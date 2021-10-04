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Не увидели скрытых богатств: у Путина отреагировали на расследование Pandora Papers

По словам Дмитрия Пескова, речь идет об утверждениях, "непонятно на чем основанных"

сегодня, 17:54
Автор:

Елизавета Черных

По словам представителя российского лидера Владимира Путина — Дмитрия Пескова — в Кремле не увидели никаких скрытых богатств ближайшего окружения президента РФ в расследовании Pandora Papers. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Кремля. 

Не увидели скрытых богатств: у Путина отреагировали на расследование Pandora Papers

Владимир Путин - фото из открытых источников

Песков отметил, что в России не увидели в публикациях реальных доказательств и "ничего особенно": 

"Единственное, что действительно бросается в глаза, так это демонстрация того, какое государство имеет крупнейшие лакуны — это США... Пока речь идет просто о каких-то таких утверждениях, непонятно на чем основанных. Это, конечно, не повод для проверок", — заявил пресс-секретарь Путина. 

Отметим, что группа расследователей ICIJ обнародовала доклад "Досье Пандоры", который посвящен офшорам политиков, а также предпринимателей со всего мира, в том числе из Российской Федерации и Украины. Расследование основано практически на 12 млн конфиденциальных документов. 

Ранее издание "Комментарии" писало, что расследование Pandora Papers обнародовало данные и об украинском государственном главе Владимире Зеленском. В частности, что он связан с компаниями в оффшорных юрисдикциях, в которых минимизируются налоги. Правда, весной 2019 года, за месяц до победы на президентских выборах, Зеленский продал 25% акций компании Maltex, бенефициарным владельцем которой являлся, соратнику и партнеру по бизнесу Сергею Шефиру. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", как это расследование может повлиять на внутриполитическую ситуацию в Украине и  рейтинг действующего президента. 


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/putina-otreagirovali-dose-pandory-uvideli-1633349015.html
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