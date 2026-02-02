В районе Орска в Оренбургской области России произошла трагическая авиакатастрофа с участием учебно-тренировочного самолета Diamond DA42. Во время выполнения учебного полета борт потерпел крушение, в результате чего погибли все три человека на борту. Об этом сообщил Telegram-канал "Скадовский защитник".

Фото: из открытых источников

По предварительным данным, на самолете находились инструктор и два курсанта Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации. Выжить никому не удалось. Причины крушения пока выясняются. Этот случай еще раз поднимает вопросы безопасности полетов на обучающейся авиатехнике, производимой в России в условиях программы импортозамещения.

Самолет DA42 NG вначале был разработан австрийской компанией Diamond Aircraft Industries. Несмотря на международные санкции, эти самолеты долгое время поставлялись для нужд российских силовых структур, включая ФСБ и Министерство обороны.

Ключевые детали производства в России: австрийская компания передала документацию, чертежи и оборудование для локализации серийного производства. С 2021 года на базе АО "Уральский завод гражданской авиации" начался сбор самолетов в закрытом цикле. Фактически Россия эксплуатирует европейские технологии, адаптированные под местные мощности, что часто влияет на надежность и качество узлов.

Эта катастрофа стала очередным печальным случаем в серии авиационных инцидентов в учебном секторе РФ, где старение парка самолетов и проблемы с обслуживанием иностранных компонентов все чаще приводят к гибели экипажей. Инцидент также вызывает обеспокоенность по контролю качества и безопасности полетов на обучаемых самолетах, производимых или собираемых на территории России.

В то же время, трагедия подчеркивает риски использования технологий, заимствованных за рубежом, в сложных условиях локализованного производства, где изменения в конструкции и компонентах могут серьезно влиять на надежность самолетов.

