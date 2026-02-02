В районі Орська в Оренбурзькій області Росії сталася трагічна авіакатастрофа за участю навчально-тренувального літака Diamond DA42. Під час виконання навчального польоту борт зазнав аварії, у результаті чого загинули всі троє людей на борту. Про це повідомив Telegram-канал "Скадовський захисник".

Фото: з відкритих джерел

За попередніми даними, на літаку перебували інструктор та двоє курсантів Санкт-Петербурзького державного університету цивільної авіації. Вижити нікому не вдалося. Причини катастрофи поки що з’ясовуються. Цей випадок вкотре піднімає питання безпеки польотів на навчальній авіатехніці, що виробляється в Росії в умовах програми імпортозаміщення.

Літак DA42 NG спочатку був розроблений австрійською компанією Diamond Aircraft Industries. Незважаючи на міжнародні санкції, ці літаки тривалий час поставлялися для потреб російських силових структур, зокрема ФСБ та Міністерства оборони.

Ключові деталі виробництва у РФ: австрійська компанія передала документацію, креслення та обладнання для локалізації серійного виробництва. З 2021 року на базі АТ "Уральський завод цивільної авіації" почалася збірка літаків у закритому циклі. Фактично, Росія експлуатує європейські технології, адаптовані під місцеві потужності, що часто впливає на надійність і якість вузлів.

Ця катастрофа стала черговим сумним випадком у серії авіаційних інцидентів у навчальному секторі РФ, де старіння парку літаків і проблеми з обслуговуванням іноземних компонентів дедалі частіше призводять до загибелі екіпажів. Інцидент також викликає занепокоєння щодо контролю якості та безпеки польотів на навчальних літаках, що виробляються або збираються на території Росії.

Водночас трагедія підкреслює ризики використання технологій, запозичених за кордоном, у складних умовах локалізованого виробництва, де зміни в конструкції та компонентах можуть серйозно впливати на надійність літаків.

