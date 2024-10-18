Российский президент Владимир Путин заявил, что входящие в объединение БРИКС страны будут основными движками глобального экономического роста в ближайшие годы, превосходя развитые западные государства. Это заявление он сделал на бизнес-форуме БРИКС в Москве, сообщает Reuters. Путин стремится превратить БРИКС, в состав которой входят такие страны, как Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ, Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка в серьезный противовес Западу в глобальной политике и торговле.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Он подчеркнул, что экономический рост стран БРИКС будет все меньше зависеть от внешнего влияния, что будет способствовать достижению экономического суверенитета. Путин также заявил, что более 30 стран мира проявили заинтересованность в сотрудничестве с БРИКС и на предстоящем саммите рассмотрят возможности дальнейшего расширения объединения.

"Входящие в наше объединение страны по сути являются локомотивами глобального экономического роста. В обозримом будущем БРИКС будет генерировать основной прирост мирового ВВП. Экономический рост членов БРИКС будет все меньше зависеть от внешнего влияния или вмешательства. Это, по сути, экономический суверенитет", — подчеркнул он.

Что касается финансовых инициатив, российский лидер отметил важность использования национальных валют, однако назвал разговоры о создании единой валюты для БРИКС преждевременными. Он также призвал Новый банк развития, основной многосторонний институт БРИКС, продолжать инвестировать в инфраструктуру и технологии в странах Глобального Юга, предлагая альтернативу западным финансовым механизмам.

"Как институт развития банк уже служит альтернативой многим западным финансовым механизмам, и мы, естественно, будем продолжать его развивать", — заметил диктатор.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин рассказал, когда хочет завершить "СВО" в Украине



