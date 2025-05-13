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Неадекватный вид Путина: что не так с действиями российского диктатора

Путин отказывается пойти на режим прекращения огня из-за собственных комплексов и оторванности от реальности.

сегодня, 09:25
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Автор:
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Slava Kot

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО лейтенант Андрей Коваленко считает, что российский диктатор Владимир Путин выглядит "неадекватно" из-за отказа прекратить огонь, учитывая, что Россия не способна достичь главной цели на войне в Украине.

Неадекватный вид Путина: что не так с действиями российского диктатора

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский и европейские лидеры призвали Путина прекратить огонь на 30 дней начиная с 12 мая. Однако после окончания дедлайна для Путина ситуация на фронте не изменилась и российские войска продолжают агрессию против Украины. На это решение российского диктатора отреагировал руководитель ЦПД Андрей Коваленко, назвавший Путина "неадекватным".

"Насколько же неадекватно выглядит путин сейчас, учитывая полную неспособность России достичь его главной цели — уничтожение Украины — ни военным путем, ни политическим", — считает Коваленко.

По словам Коваленко, Путин как можно дальше отходит от реальности и через собственные комплексы не идет на окончание войны. Кроме того, лейтенант отметил, что россияне вообще не реагируют на действия Путина.

"При этом он запускает шахеды, отказывается прекращать огонь из-за собственных комплексов, отмежеваясь от реальности. Там вся российская народность больна на всю голову, как и он", — добавил Коваленко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на предложение по переговорам в Турции. Дмитрий Песков озвучил позицию Путина по этому вопросу.

Также "Комментарии" писали, что эксперты в области нейробиологии, психиатрии и человеческого поведения рассказали, может ли Путин быть психопатом.



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