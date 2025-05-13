Неадекватный вид Путина: что не так с действиями российского диктатора

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Slava Kot
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО лейтенант Андрей Коваленко считает, что российский диктатор Владимир Путин выглядит "неадекватно" из-за отказа прекратить огонь, учитывая, что Россия не способна достичь главной цели на войне в Украине.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский и европейские лидеры призвали Путина прекратить огонь на 30 дней начиная с 12 мая. Однако после окончания дедлайна для Путина ситуация на фронте не изменилась и российские войска продолжают агрессию против Украины. На это решение российского диктатора отреагировал руководитель ЦПД Андрей Коваленко, назвавший Путина "неадекватным".
По словам Коваленко, Путин как можно дальше отходит от реальности и через собственные комплексы не идет на окончание войны. Кроме того, лейтенант отметил, что россияне вообще не реагируют на действия Путина.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на предложение по переговорам в Турции. Дмитрий Песков озвучил позицию Путина по этому вопросу.
Также "Комментарии" писали, что эксперты в области нейробиологии, психиатрии и человеческого поведения рассказали, может ли Путин быть психопатом.
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