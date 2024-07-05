Кремлевский диктатор Владимир Путин находится в контактах с лидерами стран, которые придерживаются альтернативной Западу позиции по вопросу войны в Украине, заявил замглавы МИД страны-агрессора Сергей Рябков.

Василий Небензя

При этом росСМИ обращают внимание на то, что в Москву прибыл премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который намерен обсудить с Путиным вопрос урегулирования "украинского кризиса".

До этого Рябков сказал, что Россия приветствует все попытки внести вклад в урегулирование конфликта с Украиной и готова вести переговоры по этой теме.

В то же время постоянный представитель террористической России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что у Запада нет намерения серьезно говорить о мирном урегулировании конфликта в Украине. Он как всегда цинично заявил, что обстановка в зоне "спецоперации" вскоре поменяет их позицию. По его мнению, чем хуже будет ситуация для Запада, тем громче будут звучать призывы о необходимости переговоров, прекращении огня или замораживании конфликта.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Виктор Орбан прибыл в Кремль на встречу с Путиным. При этом известно, что он приехал в Россию не как представитель Европейского Союза. В Верховной Раде такое поведение премьера Венгрии назвали вассальским и отметили, что он поехал к сюзерену, чтобы отчитаться о своем визите в Украину и получить новые указания от Путина.

Кроме того, в последнее время активно обсуждают так называемый мирный план РФ относительно установления мира в Украине. Кремлевский диктатор заявил, что договоренности можно разработать на основании стамбульского договора.



