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Ткачик Олеся
Как заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, приход к власти представителей Республиканской партии в США привел к появлению шансов на то, что горячая фаза конфликта в Украине может вскоре закончиться.
Василий Небензя
По его словам, после прихода к власти в США республиканцев, в игру вступила дипломатия. Небензя заявил, что именно к этому якобы всегда призывала Россия.
Впрочем, он подчеркнул, что прекращение огня и заморозка украинского конфликта по линии соприкосновения сами по себе не являются гарантиями его урегулирования.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Лавров заявил о том, что в Соединенных Штатах все чаще начинает звучать тема территориальных уступок в вопросе Украины. Помимо этого, он прокомментировал роль Европы в вопросе урегулирования военного конфликта в Украине. В частности, он заявил, что европейские страны якобы будут "выцыганивать" перемирие в Украине ради ее перевооружения.
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