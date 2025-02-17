Как заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, приход к власти представителей Республиканской партии в США привел к появлению шансов на то, что горячая фаза конфликта в Украине может вскоре закончиться.

Василий Небензя

"Была потеряна возможность превращения Украины в цивилизованное государство, где уважение прав всех граждан осуществляется без какой-либо дискриминации по политическим, языковым или национальным признакам", — заявил Небензя.

По его словам, после прихода к власти в США республиканцев, в игру вступила дипломатия. Небензя заявил, что именно к этому якобы всегда призывала Россия.

"Появились шансы на то, что горячая фаза украинского кризиса может вскоре закончиться", — заявил Небензя.

Впрочем, он подчеркнул, что прекращение огня и заморозка украинского конфликта по линии соприкосновения сами по себе не являются гарантиями его урегулирования.

"Это важнейший урок "Минска", и его должны усвоить те, кто будет работать сегодня над новыми контурами возможных договоренностей. Тем более, что европейские политические карлики не скрывают, что в случае прекращения огня они намерены заняться перевооружением Украины и готовить ее к возобновлению войны", — пояснил Небензя.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Лавров заявил о том, что в Соединенных Штатах все чаще начинает звучать тема территориальных уступок в вопросе Украины. Помимо этого, он прокомментировал роль Европы в вопросе урегулирования военного конфликта в Украине. В частности, он заявил, что европейские страны якобы будут "выцыганивать" перемирие в Украине ради ее перевооружения.



