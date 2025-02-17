Небензя опять нагло наврал: какую придумал ложь, чтоб очернить Зеленского

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о том, что на самом деле, якобы именно президент Владимир Зеленский не хочет, чтобы война в Украине прекращалась, так как он стремиться "всеми силами" остаться у власти.

Василий Небензя

Более того, по его словам, Зеленский готов даже идти на разного рода "провокации".

"Сам он, стремясь любой ценой сохранить власть и собственную шкуру, готов на любые провокации, лишь бы продолжались военные действия и гибли его соотечественники. Об этом свидетельствуют такие новые недавние топорные провокации киевского режима, как удар БПЛА по саркофагу Чернобыльской атомной электростанции и обстрел направлявшихся на ротацию на Запорожскую атомную электростанцию инспекторов МАГАТЭ", — заявил Небензя.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что в ночь на 14 февраля российский беспилотник нанес удар по саркофагу 4 энергоблока Чернобыльской АЭС. Министр энергетики Герман Галущенко сравнил удар российского дрона по Чернобыльской АЭС с ситуацией с захватом россиянами в 2022 году Запорожской АЭС. По его словам, Россия в очередной раз пересекла "красную линию" на войне против Украины. Из-за удара дрона РФ по ЧАЭС Украина обратилась к МАГАТЭ.

При этом известно, что в Европе были шокированы действиями России, которая ударила по саркофагу Чернобыльской АЭС. Пожар на станции не могут потушить до сих пор. Саркофаг имеет существенные повреждения.

Впрочем, в Кремле традиционно опровергают любые обвинения и пытаются переложить вину на Украину. Так Песков отреагировал на инцидент и заявил, что российская армия так якобы не действует, а удар назвали якобы провокацией Украины.



