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Небензя в ООН обвинил Норвегию в причастности к удару по «Охматдету»

Небензя в ООН выдал очередную порцию бреда, который касается удара по детской больнице в Киеве

9 июля 2024, 20:55 comments6028
Автор:
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Ткачик Олеся
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Постпред России в ООН Василий Небензя обвинил страны Запада в "чудесах эквилибристики" поскольку они якобы пытаются "выгородить киевский режим", поскольку якобы именно он виновен в ударе по детской больнице "Охматдет". При этом он заявил, что "правда западных коллег не интересует", но Россия все же намеренна ее рассказать.

Небензя в ООН обвинил Норвегию в причастности к удару по «Охматдету»

Василий Небензя

Рассказывал Небензя "правду", ссылаясь на российские телеграм-каналы, которые выдал за украинские. В них говорится о том, что в больницу "прилетела именно украинская ракета" из системы ПВО. Более того, якобы были даже спущены некие "темники", чтобы разгонять тему удара по больнице, чтобы отвлечь народ от проблем с коррупцией, повышению тарифов, оправдать мобилизацию и поднять боевой дух военных на фронте.

Небензя договорился до того, что заявил, ракета, которая попала в детскую больницу, была выпущена из ЗРК NASAMS, который был поставлен Украине Норвегией. Он заявил, что теперь Россия ждет реакцию от норвежских властей. Небензю в частности интересует, санкционировала ли Норвегия, чтобы ее ЗРК использовалась для удара по детской больнице, а также чтобы в нарушение норм международного гуманитарного права размещалась в жилых кварталах.

Кроме того, Небензя также раскритиковал генсека ООН Антониу Гутерриша за "двойные стандарты". Такое недовольство у российского дипломата вызвало то, что генсек осудил удар по "Охматдету". Он заявил, что рассказал Гутерришу о "фактах", которые говорят о том, что детская больница в Киеве была разрушена ракетой Вооруженных сил Украины, запущенной для перехвата удара по военному заводу. Постпред подчеркнул, что Россия не наносит удары по гражданским объектам, а трагедии подобной случившейся в Киеве не произошло, если бы ВСУ не размещали системы ПВО и тяжелые вооружения в жилых кварталах.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что постпред Украины Сергей Кислица разнес все "аргументы" Небензи, которые он пытался предоставить во время заседания Совбеза ООН.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=kfvx2hJAt98&t=6009s
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Обсуждения

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я

9 июля 2024, 20:12

россеяним вже не вірять, а вони все ще надіються обманювати усіх як і раніше, оце так добрехалися!


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