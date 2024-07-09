Постпред России в ООН Василий Небензя обвинил страны Запада в "чудесах эквилибристики" поскольку они якобы пытаются "выгородить киевский режим", поскольку якобы именно он виновен в ударе по детской больнице "Охматдет". При этом он заявил, что "правда западных коллег не интересует", но Россия все же намеренна ее рассказать.

Василий Небензя

Рассказывал Небензя "правду", ссылаясь на российские телеграм-каналы, которые выдал за украинские. В них говорится о том, что в больницу "прилетела именно украинская ракета" из системы ПВО. Более того, якобы были даже спущены некие "темники", чтобы разгонять тему удара по больнице, чтобы отвлечь народ от проблем с коррупцией, повышению тарифов, оправдать мобилизацию и поднять боевой дух военных на фронте.

Небензя договорился до того, что заявил, ракета, которая попала в детскую больницу, была выпущена из ЗРК NASAMS, который был поставлен Украине Норвегией. Он заявил, что теперь Россия ждет реакцию от норвежских властей. Небензю в частности интересует, санкционировала ли Норвегия, чтобы ее ЗРК использовалась для удара по детской больнице, а также чтобы в нарушение норм международного гуманитарного права размещалась в жилых кварталах.

Кроме того, Небензя также раскритиковал генсека ООН Антониу Гутерриша за "двойные стандарты". Такое недовольство у российского дипломата вызвало то, что генсек осудил удар по "Охматдету". Он заявил, что рассказал Гутерришу о "фактах", которые говорят о том, что детская больница в Киеве была разрушена ракетой Вооруженных сил Украины, запущенной для перехвата удара по военному заводу. Постпред подчеркнул, что Россия не наносит удары по гражданским объектам, а трагедии подобной случившейся в Киеве не произошло, если бы ВСУ не размещали системы ПВО и тяжелые вооружения в жилых кварталах.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что постпред Украины Сергей Кислица разнес все "аргументы" Небензи, которые он пытался предоставить во время заседания Совбеза ООН.



