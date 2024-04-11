Небензя в Совбезе ООН посоветовал Западу готовится «к безоговорочной капитуляции» Украины

Постпред России Василий Небензя озвучил в Совбезе ООН кучу бреда по поводу ситуации в Украине. В частности, он придумал то, что в течение последнего времени местные жители в Харькове, Одессе, Николаеве, Днепре и других городах и регионах Украины "начали активно делиться" с российскими военными координатами военных складов ВСУ и мест сосредоточения воинских резервов.

Василий Небензя

Как цинично заявил Небензя, это "наглядно демонстрирует реальное отношение мирного населения к происходящему". На самом деле, в Украине ждут проигрыша России ы всем сердцем ненавидят агрессора, особенно после каждой его атаки по гражданской и критической инфраструктуре.

Кроме того, Небензя заявил, что якобы западное оружие никак не помогло Украине осуществить перелом на фронте, там якобы полностью владеет ситуацией страна-агрессор. Он заявил, что эту ситуацию не изменят даже новые пакеты западной помощи.

Более того, Небензя в хамской манере заявил, что Россия готова обсуждать исключительно безоговорочную капитуляцию Украины.

"Очень скоро единственной темой для любых переговоров и международных встреч по Украине будет безоговорочная капитуляция киевского режима. Советую всем вам заранее к этому подготовиться" , — заявил Небензя.

Напомним, портал "Коментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский выступил категорически против разного рода идей о заморозке войны в Украине. По его словам, диктатор Владимир Путин не остановится и придет с войной снова.

При этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина готова обсуждать исключительно "формулу мира" Зеленского, согласно которой Россия должна убраться со всех украинских территорий и выплатить Украине огромные репарации за причиненный ущерб.





