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Небензя в Совбезе ООН посоветовал Западу готовится «к безоговорочной капитуляции» Украины

Постпред РФ в Совбезе ООН Василий Небензя во время своего выступления наговорил кучу бреда о войне в Украине и заявил, что РФ будет обсуждать только «безоговорочную капитуляцию» Украины

сегодня, 21:48
Автор:
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Ткачик Олеся
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Постпред России Василий Небензя озвучил в Совбезе ООН кучу бреда по поводу ситуации в Украине. В частности, он придумал то, что в течение последнего времени местные жители в Харькове, Одессе, Николаеве, Днепре и других городах и регионах Украины "начали активно делиться" с российскими военными координатами военных складов ВСУ и мест сосредоточения воинских резервов.

Небензя в Совбезе ООН посоветовал Западу готовится «к безоговорочной капитуляции» Украины

Василий Небензя

Как цинично заявил Небензя, это "наглядно демонстрирует реальное отношение мирного населения к происходящему". На самом деле, в Украине ждут проигрыша России ы всем сердцем ненавидят агрессора, особенно после каждой его атаки по гражданской и критической инфраструктуре.

Кроме того, Небензя заявил, что якобы западное оружие никак не помогло Украине осуществить перелом на фронте, там якобы полностью владеет ситуацией страна-агрессор. Он заявил, что эту ситуацию не изменят даже новые пакеты западной помощи.

Более того, Небензя в хамской манере заявил, что Россия готова обсуждать исключительно безоговорочную капитуляцию Украины.

"Очень скоро единственной темой для любых переговоров и международных встреч по Украине будет безоговорочная капитуляция киевского режима. Советую всем вам заранее к этому подготовиться"
, — заявил Небензя.

Напомним, портал "Коментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский выступил категорически против разного рода идей о заморозке войны в Украине. По его словам, диктатор Владимир Путин не остановится и придет с войной снова.

При этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина готова обсуждать исключительно "формулу мира" Зеленского, согласно которой Россия должна убраться со всех украинских территорий и выплатить Украине огромные репарации за причиненный ущерб.





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