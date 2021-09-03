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Неделю насиловал в подвале: в сеть попал допрос 23-летней эскортницы (ФОТО)

Девушка неделю провела в подвале в насильника

3 сентября 2021, 21:50
Автор:

Лиля Воробьева

В Российской Федерации объявили в розыск 39-летнего жителя Нижнего Новгорода Сергея Свешникова. Он больше недели насильно закрыл в подвале и насиловал 23-летнюю горожанку, которая работала, предоставляя услуги сопровождения. Об этом недельном сексуальном насилии проинформировал Telegram канал LifeShot, ссылаясь на рассказ эскортницы, которую спасла полиция.

Неделю насиловал в подвале: в сеть попал допрос 23-летней эскортницы (ФОТО)

В России эскортница стала жертвой насильника / фото t.me/Lshot

 Девица познакомилась с ним на сайте знакомств и договорились увидеться.

24 августа парень забрал Лизу и сообщил, что хочет завезти ее в ресторан. Но уже в машине попытался совершить над ней сексуальное насилие, но не смог.

Вместо развлекательного заведения, горожанин повез свою жертву в подвал и там совершил насилие. Он держал новую знакомую в своем убежище до 2 сентября, пока ее не нашли правоохранители.

Лиза, давая показания, рассказала, что оставила свои данные на сайте знакомств, чтобы заработать. По ее словам, она за обусловленную плату сопровождала мужчин, могла поехать с ними в развлекательный комплекс. Так же, за деньги занималась с клиентами сексом.

Последний ее знакомый оказался не вежливым джентльменом, а насильником.

Горожанка рассказала, что новый знакомый приказал, чтобы она сняла белье. Затем достал наручники и связал своей жертве руки, а ноги перевязал веревкой. Повез ее на природу, где совершил сексуальное насилие. Затем спрятал пленницу в подвале своего гаража.

Лиза плакала и просила ее отпустить. Но насильник оставил ее еще на ночь. Заметил, что она ему понравилась и будет так, как он решит.

Насильник обещал, что вскоре ее выпустит, но пропавшую горожанку освободила из сексуального рабства полиция.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что в России женщина в прямом эфире побила внучку-инвалида.


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Источник: https://t.me/Lshot/30348?single
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