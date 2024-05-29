Российским звездным супругам — Алсу и Яну Абрамову, которые собрались расставаться , не учитывая почтенный срок брака, есть что делить.

Алсу и Ян Абрамов (фото из открытых источников)

По информации пропагандистских изданий, у певицы и ее мужа – немалый перечень недвижимости, в частности, на территории оккупированного Крыма. Сообщается, что виллу на украинском побережье с личным пляжем и всевозможными развлечениями, исполнительницы купил, как подарок, отец, чтобы внуки имели возможность отдохнуть в комфортных условиях. Вилла находится в поселке Орловка недалеко от Севастополя.

Еще Абрамов и Алсу построили роскошное четырехэтажное здание на Рублевке в населенном пункте Усово. Именно здесь находилось семейное гнездо – Алсу часто показывала колонны, лепнину, скульптуры, мебель на заказ, бассейн и вид на сосновый лес. Площадь коттеджа – почти три тысячи квадратных метров.

Перед замужеством певица получила фешенебельную квартиру в Лондоне (там она получала образование, – прим. ред.), находящуюся рядом со стадионом Lord's Cricket Ground на улице Сент-Джон-Вуд – там проходят важные матчи по крикету. Относительно собственных автомобилей, певица является владелицей личного "Майбаха", однако это очевидно не одна машина в семье.

При этом, вилла, возможно принадлежащая Алсу, уже выставлена на продажу. Называют ее цену – около 9 миллионов долларов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в РФ разводится самая крепкая звездная пара . Известная в РФ певица Алсу, состоявшая в браке с бизнесменом Яном Абрамовым 18 лет, стала инициатором развода их супружеских отношений. Как информируют пропагандистские телеграммы, певица лично оформила заявление в одном из судов российской столицы. "Заявление поступило в 418-й мировой участок.