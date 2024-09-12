Недвижимость российского олигарха в Одессе на 1,5 миллиона долларов передали в АРМА (ФОТО)

Одесская областная прокуратура передала в управление АРМА арестованную недвижимость, принадлежащую жене бывшего высокопоставленного чиновника Министерства обороны России. Стоимость имущества составляет 1,5 миллиона долларов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Пентхаус у моря. Фото: Одесская обласна прокуратура

Российский военный деятель, известный своей активной поддержкой агрессивной политики Кремля в отношении Украины, занимал должности замминистра обороны и председателя комитета по военно-техническому сотрудничеству. В настоящее время он является членом совета директоров оборонной корпорации и государственным советником при Министерстве обороны РФ.

В декабре 2023 года украинские власти включили его в санкционный список из-за его роли в поддержке российской агрессии. В результате санкций были заблокированы все его активы в Украине, а также запрещены любые торговые операции и передача прав на интеллектуальную собственность.

Среди запрещенных действий была попытка вывести денежные активы из Украины. Выяснилось, что элитную квартиру на побережье Одессы площадью 1012,6 квадратных метров пытались продать за 1,5 миллиона долларов США через посредника. Недвижимость, оформленная на жену подсанкционного деятеля, арестована решением Киевского районного суда Одессы в апреле этого года.

Досудебное расследование финансирования действий, направленных на насильственное изменение конституционного строя или захвата государственной власти, ведется следственным управлением ГУНП в Одесской области при оперативном сопровождении УСБУ в регионе, согласно статье 110-2 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, российский олигарх, соучредитель и председатель наблюдательного совета директоров консорциума "Альфа-групп" Михаил Фридман подал иск против Люксембурга на 16 млрд долларов из-за решения европейской страны заморозить его активы. Адвокаты Фридмана ссылаются на инвестиционный договор 1989 между Люксембургом и бывшим СССР.

