Нефтегазовые доходы страны-агрессора стремительно падают. Кремль вынужден закрывать дефицит бюджета за счет фонда благосостояния и новых налогов для населения. Об этом говорится в сообщении Службы внешней разведки Украины.

Рубли. Фото: из открытых источников

Доля нефтегазовых поступлений в госбюджете РФ стремительно сокращается. С почти 50 % ранее до прогнозируемых 20-22 % в 2026 году. Министр финансов РФ Антон Силуанов признает потерю ключевого источника поступлений, что создает серьезную бюджетную проблему.

Для того, чтобы покрыть дефицит, путинский режим рассматривает три варианта. Первый вариант – использовать фонд национального благосостояния, который после предыдущих займов сам нуждается в поддержке.

Второй вариант – увеличить государственный долг, что влечет дополнительные расходы на обслуживание и возврат займов.

Третий вариант – повысить налоги и сборы, что непосредственно ударит по рядовым гражданам.

Все три пути сулят существенные трудности для экономики и населения.

Экономисты Института народнохозяйственного прогнозирования РАН констатируют, что "исчерпаны действовавшие ранее факторы экономического роста".

Потребление домашних хозяйств в первом полугодии 2025 года упало до 2,7%, что стало худшим показателем за годы полномасштабной войны против Украины. В 2023 году оно составляло 7,4 %, а в 2024-м — 5,4 %.

Читайте также на портале "Комментарии" — Путину срочно придется искать выход из ситуации: почему продолжение войны под вопросом.

Также издание "Комментарии" сообщало – Путин решил усилить удары по Украине: при чем здесь Трамп.



