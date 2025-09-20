Нафтогазові доходи країни-агресора стрімко падають. Кремль змушений закривати дефіцит бюджету за рахунок фонду добробуту та нових податків для населення. Про це йдеться у повідомленні Служби зовнішньої розвідки України.

Рублі. Фото: з відкритих джерел

Частка нафтогазових надходжень у держбюджеті РФ стрімко скорочується. З майже 50% раніше до прогнозованих 20-22% у 2026 році. Міністр фінансів РФ Антон Силуанов визнає втрату ключового джерела надходжень, що створює серйозну бюджетну проблему.

Щоб покрити дефіцит, путінський режим розглядає три варіанти. Перший варіант – використати фонд національного добробуту, який після попередніх позик сам потребує підтримки.

Другий варіант – збільшити державний борг, що тягне за собою додаткові витрати на обслуговування та повернення позик.

Третій варіант – підвищити податки та збори, що безпосередньо вдарить по пересічним громадянам.

Всі три шляхи обіцяють суттєві труднощі для економіки та населення.

Економісти Інституту народногосподарського прогнозування РАН констатують, що "вичерпано фактори економічного зростання, що діяли раніше".

Споживання домашніх господарств у першому півріччі 2025 року впало до 2,7%, що стало найгіршим показником за роки повномасштабної війни проти України. 2023 року воно становило 7,4 %, а 2024-го — 5,4 %.

