Нефтяной бум оказался ловушкой: Кремль теряет миллиарды даже на фоне скачка цен

Конфликт вокруг Ирана неожиданно сыграл на руку Москве – мировые цены на нефть резко пошли вверх, а российский бюджет формально получил рекордный приток денег. Однако за громкими цифрами скрывается совсем другая реальность: Кремль оказался вынужден тратить почти столько же, сколько зарабатывает.

Удары по НПЗ России.

По данным Института изучения войны (ISW), в апреле 2026 года налоговые поступления от добычи нефти в России достигли почти 917 миллиардов рублей – это около 12 миллиардов долларов. Для сравнения: в марте доходы были почти вдвое ниже и составляли 443 миллиарда рублей.

Но одновременно российское правительство было вынуждено направить нефтяным компаниям колоссальные субсидии – почти 350 миллиардов рублей. Эти средства понадобились для удержания внутренних цен на бензин и восстановления нефтеперерабатывающих мощностей, поврежденных ударами.

В итоге реальные нефтегазовые доходы Кремля составили около 856 миллиардов рублей – лишь немногим выше официального прогноза. Несмотря на рост мировых цен, сверхприбыли так и не появились.

Одной из главных причин стали проблемы с экспортом. Крупнейшие нефтяные порты России – Усть-Луга и Приморск в Ленинградской области – продолжают работать с ограничениями. Нарушения логистики и повреждения инфраструктуры мешают Москве воспользоваться благоприятной конъюнктурой рынка.

Источник в российском Минфине сообщил изданию Vlast/Faridaily, что власти рассчитывают на рост доходов уже в мае. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявлял о дополнительных 200 миллиардах рублей поступлений. Однако эксперты сомневаются, что эти ожидания оправдаются.

На фоне продолжающихся ударов по нефтяной инфраструктуре Россия сталкивается с новой проблемой: даже дорогая нефть больше не гарантирует Кремлю стабильных сверхдоходов.

