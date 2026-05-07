Нафтовий бум виявився пасткою: Кремль втрачає мільярди навіть на тлі стрибка цін

Конфлікт навколо Ірану несподівано зіграв на руку Москві – світові ціни на нафту різко пішли вгору, а російський бюджет формально отримав рекордний приплив грошей. Проте за гучними цифрами ховається зовсім інша реальність: Кремль виявився змушений витрачати майже стільки, скільки заробляє.

Удари по НПЗ Росії.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), у квітні 2026 року податкові надходження від видобутку нафти в Росії сягнули майже 917 мільярдів рублів – це близько 12 мільярдів доларів. Для порівняння: у березні доходи були майже вдвічі нижчими і становили 443 мільярди рублів.

Але водночас російський уряд був змушений направити нафтовим компаніям колосальні субсидії – майже 350 мільярдів рублів. Ці кошти знадобилися для утримання внутрішніх цін на бензин та відновлення нафтопереробних потужностей, пошкоджених ударами.

У результаті реальні нафтогазові доходи Кремля склали близько 856 мільярдів рублів – лише трохи вище за офіційний прогноз. Попри зростання світових цін надприбутки так і не з'явилися.

Однією із головних причин стали проблеми з експортом. Найбільші нафтові порти Росії – Усть-Луга та Приморськ у Ленінградській області – продовжують працювати з обмеженнями. Порушення логістики та пошкодження інфраструктури заважають Москві скористатися сприятливою кон'юнктурою ринку.

Джерело в російському Мінфіні повідомило виданню Vlast/Faridaily, що влада розраховує на зростання доходів вже в травні. Раніше міністр фінансів Антон Силуанов заявляв про додаткові 200 мільярдів рублів надходжень. Проте експерти сумніваються, що ці очікування виправдаються.

На тлі ударів по нафтовій інфраструктурі Росія стикається з новою проблемою: навіть дорога нафта більше не гарантує Кремлю стабільних наддоходів.

