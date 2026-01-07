Нефтяной кран перестал выручать Путина: Кремль в панике из-за рекордных минусов от прибыли

Экспорт сырой нефти из России в конце 2025 года и начале 2026 года достиг минимальных уровней с февраля 2022 года, составляя 3,43 млн баррелей в сутки. Одновременно из-за падения цен и сокращения объемов поставок общая средненедельная стоимость экспорта российской нефти снизилась до 960 млн. долларов, что является рекордным показателем за весь период полномасштабной войны.

Фото: из открытых источников

По данным Bloomberg, базирующимся на отслеживании танкерных маршрутов и индикаторов цен Argus Media, за четыре недели до 4 января средний объем отгрузки составил 3,43 млн баррелей в сутки, что на 440 тыс. баррелей меньше, чем в период до 21 декабря. Наиболее значительное падение экспорта наблюдалось из-за тихоокеанского порта Козьмино, который является основным маршрутом для нефти сорта ESPO.

На понижение поставок повлияли погодные условия, санкционные ограничения и перебои в логистике. Параллельно с физическим сокращением объемов резко упали цены на российскую нефть: средние экспортные котировки снижаются уже 14 недель подряд. Сорт Urals торгуется ниже 35 долларов за баррель как в Балтийском, так и Черном море, тогда как ESPO на тихоокеанском направлении подешевел примерно на 25%. Для сравнения, мировой эталон North Sea Dated потерял около 10% за тот же период. Аналитики связывают резкое падение цен на российскую нефть с санкциями США, введенными в октябре против "Роснефти" и "Лукойла".

За средние четыре недели до 4 января валовая выручка от морского экспорта сырой нефти РФ составила 960 млн долларов в неделю, что на 10% меньше, чем в предыдущем периоде, а за неделю до 4 января доходы от экспорта упали примерно до 835 млн долларов — на 11% меньше, чем в конце декабря. Цены Urals с Балтийского моря опустились до 36,69 доллара за баррель, с Черного моря – до 34,82 доллара. Средняя цена ESPO достигла 47,55 доллара за баррель, а поставки в Индию стоили 54,64 доллара за баррель – самый низкий уровень с марта 2023 года.

