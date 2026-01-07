Нафтовий кран перестав виручати Путіна: Кремль у паніці через рекордні мінуси від прибутків

Експорт сирої нафти з Росії наприкінці 2025 року та на початку 2026 року досяг мінімальних рівнів з лютого 2022 року, становлячи 3,43 млн барелів на добу. Одночасно через падіння цін і скорочення обсягів поставок загальна середньотижнева вартість експорту російської нафти знизилася до 960 млн доларів, що є рекордним показником за весь період повномасштабної війни.

Фото: з відкритих джерел

За даними Bloomberg, які базуються на відстеженні танкерних маршрутів та індикаторів цін Argus Media, за чотири тижні до 4 січня середній обсяг відвантаження становив 3,43 млн барелів на добу, що на 440 тис. барелів менше, ніж у період до 21 грудня. Найбільш значне падіння експорту спостерігалося через тихоокеанський порт Козьміно, який є основним маршрутом для нафти сорту ESPO.

На зниження поставок вплинули погодні умови, санкційні обмеження та перебої в логістиці. Паралельно з фізичним скороченням обсягів різко впали ціни на російську нафту: середні експортні котирування знижуються вже 14 тижнів поспіль. Сорт Urals торгується нижче 35 доларів за барель як у Балтійському, так і в Чорному морі, тоді як ESPO на тихоокеанському напрямку подешевшав приблизно на 25%. Для порівняння, світовий еталон North Sea Dated втратив близько 10% за той самий період. Аналітики пов’язують різке падіння цін на російську нафту з санкціями США, введеними у жовтні проти "Роснефти" та "Лукойлу".

За середні чотири тижні до 4 січня валова виручка від морського експорту сирої нафти РФ склала 960 млн доларів на тиждень, що на 10% менше, ніж у попередньому періоді, а за тиждень до 4 січня доходи від експорту впали до приблизно 835 млн доларів — на 11% менше, ніж наприкінці грудня. Ціни Urals із Балтійського моря опустилися до 36,69 долара за барель, із Чорного моря — до 34,82 долара. Середня ціна ESPO досягла 47,55 долара за барель, а поставки до Індії коштували 54,64 долара за барель — найнижчий рівень із березня 2023 року.

