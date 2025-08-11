Неизвестные дроны атаковали важный завод в РФ: вспыхнул пожар

Утром 11 августа россияне начали жаловаться на взрывы. Они утверждают, что неизвестные дроны атаковали город Арзамас Нижегородской области РФ.

В РФ сообщают об атаке дронов на оборонный завод в Арзамасе. Фото: из открытых источников

Россияне в местных пабликах рассказали, что атака началась примерно в 4 утра. В тот момент в небе прогремели три хлопка и один мощный взрыв. По словам очевидцев, они насчитали не менее пяти дронов, добавив, что они летели очень низко.

Согласно публикации телеграмм-канала SHOT, в городе раздалось от 4 до 7 взрывов. Вскоре в ряде других Telegram-каналов появились видео, на которых, как утверждается, был один из прилетов по Арзамасскому приборостроительному заводу (АПЗ).

Далее в сети появилось больше подтверждений того, что на объекте в результате атаки начался пожар. Однако на более поздних снимках, пожара уже нет.

Стоит отметить, что Арзамасский приборостроительный завод – это предприятие, которое специализируется на выпуске приборов для авиационной и космической отраслей, а также продукции гражданского назначения.

В сети также есть информация о том, что данный завод разрабатывает и производит гироскопические приборы, системы управления, бортовые электронно-вычислительные машины, рулевые приводы, контрольно-поверочные комплексы, расходомерную и медицинскую технику.

