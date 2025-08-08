logo

В ряде российских городов взрывы на фоне сигнала о воздушной тревоге: детали

Закрыли аэропорт, людей выводят с пляжей - в российском Сочи и не только раздаются взрывы

8 августа 2025, 15:18
Днем 8 августа в Сочи и других южных городах России объявили воздушную тревогу. Людей эвакуируют с пляжей, а аэропорт ограничил вылет и прием самолетов. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

В ряде российских городов взрывы на фоне сигнала о воздушной тревоге: детали

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

Отмечается, что воздушную тревогу объявили в Сочи, Адлере и Туапсе. Также сигнал тревоги раздается в Брянской, Владимирской, Нижегородской и Рязанской областях. По их данным, система ПВО якобы работает и сбивает дроны над морем в Краснодарском крае.

В аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. До этого ограничения были введены и в аэропорту Геленджика.

Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил в Telegram, что в городе активно работает система противовоздушной обороны. Он призвал жителей, особенно тех, кто живет у побережья, постараться не выходить на улицу и оставаться в помещениях без окон.

В социальных сетях появились видео с эвакуацией людей с пляжей.

Кроме того, из-за угрозы атак дронов временно закрыли пункт пропуска "Псоу" на границе с непризнанной республикой Абхазия.

Читайте также на портале "Комментарии" — утро 7 августа для россиян началось под взрывы, которые привели к пожарам в Краснодарском крае РФ. Местные жители утверждали, что неизвестные дроны атаковали НПЗ и военную часть.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 7 августа Волгоградская область РФ подверглась атаке неизвестных дронов. В частности, беспилотники летели на две железнодорожные станции. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении губернатора региона Андрея Бочарова в Telegram.

Ранее "Комментарии" писали – еще один город РФ оказался под атакой дронов: детали.




