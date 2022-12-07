Неизвестные сожгли несколько электроподстанций на главной железнодорожной ветке России (ФОТО)

Около Красноярска, на одной очень важной железнодорожной линии России, неизвестные сожгли несколько электроподстанций. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на Telegram Управления Стратегических коммуникаций ВСУ.

"По предварительной информации, вблизи Красноярска, на транссибирской магистрали неизвестные сожгли несколько распределительных щитков сигнальной и блокирующей систем автоматики", — сообщили в Страткоме и добавили, что информация дополнительно уточняется.

В ведомстве объяснили, что Транссибирская магистраль – главная и очень важная железнодорожная "артерия" России. Она объединяет Европейскую часть России с Сибирью и Дальним Востоком.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия заказала сотни беспилотников и ракет. Россия заказала у Ирана новую партию вооружения, в том числе сотни баллистических ракет и беспилотников. Отмечается, что правительство в Москве хочет противодействовать острому дефициту военных поставок. Задействовано несколько сот снарядов и сотни беспилотников. Стоит отметить, что начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, что на начало декабря 2022 года Иран так и не поставил России ни одной баллистической ракеты. В американских СМИ появились данные, что оккупанты начали обстреливать Украину ракетами, изготовившими летом 2022 года.

Также "Комментарии" писали о большом наступлении России весной . На сегодняшний день нет даже предпосылок для мирного урегулирования войны в Украине, так что западные союзники должны продолжать поставлять Украине оружие. К тому же уже сейчас становится очевидным, что зимой обе стороны будут стремиться перегруппировать и перевооружить свои силы.