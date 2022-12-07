logo

BTC/USD

16824.29

ETH/USD

1233.98

LTC/USD

76.80

USD/UAH

39.75

EUR/UAH

41.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Неизвестные сожгли несколько электроподстанций на главной железнодорожной ветке России (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Неизвестные сожгли несколько электроподстанций на главной железнодорожной ветке России (ФОТО)

Транссибирская магистраль – это главная и важнейшая железнодорожная "артерия" России

сегодня, 15:33 comments3826
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

Около Красноярска, на одной очень важной железнодорожной линии России, неизвестные сожгли несколько электроподстанций. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на Telegram Управления Стратегических коммуникаций ВСУ.

Неизвестные сожгли несколько электроподстанций на главной железнодорожной ветке России (ФОТО)

Пожар на электроподстанциях России (фото из открытых источников)

"По предварительной информации, вблизи Красноярска, на транссибирской магистрали неизвестные сожгли несколько распределительных щитков сигнальной и блокирующей систем автоматики", — сообщили в Страткоме и добавили, что информация дополнительно уточняется.

В ведомстве объяснили, что Транссибирская магистраль – главная и очень важная железнодорожная "артерия" России. Она объединяет Европейскую часть России с Сибирью и Дальним Востоком.

Неизвестные сожгли несколько электроподстанций на главной железнодорожной ветке России (ФОТО) - фото 2

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия заказала сотни беспилотников и ракет. Россия заказала у Ирана новую партию вооружения, в том числе сотни баллистических ракет и беспилотников. Отмечается, что правительство в Москве хочет противодействовать острому дефициту военных поставок. Задействовано несколько сот снарядов и сотни беспилотников. Стоит отметить, что начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, что на начало декабря 2022 года Иран так и не поставил России ни одной баллистической ракеты. В американских СМИ появились данные, что оккупанты начали обстреливать Украину ракетами, изготовившими летом 2022 года.

Также "Комментарии" писали о большом наступлении России весной . На сегодняшний день нет даже предпосылок для мирного урегулирования войны в Украине, так что западные союзники должны продолжать поставлять Украине оружие. К тому же уже сейчас становится очевидным, что зимой обе стороны будут стремиться перегруппировать и перевооружить свои силы.

 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/AFUStratCom/10360
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!