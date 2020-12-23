Немецкие врачи назвали настоящий диагноз Навального

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Владимир Лавский
Берлинская клиника "Шарите" (Charite) опубликовала отчет о лечении Алексея Навального. Документ доступен на сайте журнала Lancet.
В отчете расписана хронология событий 20 августа 2020 года, когда Навальный почувствовал себя плохо. В омской больнице, как указывают медики, у него наблюдалось коматозное состояние с гиперсаливацией и повышенным потоотделением, были диагностированы дыхательная недостаточность, миоклонический статус, нарушение углеводного обмена, электролитные нарушения и метаболическая энцефалопатия. Российские врачи провели интубацию и подключили пациента к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Далее, 22 августа, Навального доставили в "Шарите", где у него диагностировали "тяжелое отравление ингибитором холинэстеразы", говорится в отчете.
Как ранее сообщали "Комментарии", в СМИ появилась информация, когда Путин покинет должность президента России.
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