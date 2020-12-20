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СМИ узнали, когда Путин покинет должность президента России

По данным Bloomberg, президент России не добудет до 2036 года

сегодня, 22:14
Автор:

Владимир Лавский

Законопроект, дающий неприкосновенность бывшим президентам, породил новое обсуждение элитами перспектив ухода Владимира Путина с поста президента до 2036 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю. 

СМИ узнали, когда Путин покинет должность президента России

Остаться во главе страны после 2024 года Путину позволяют летние поправки в Конституцию. Однако близкие к Кремлю собеседники теперь обсуждают, что Путин может уйти раньше, сменив  пост президента на должность, которая позволит "сохранить бразды правления без ежедневного бремени президентства". О такой дискуссии Bloomberg сообщили три человека, знакомых с обсуждениями. 

"Главная цель Путина — не превратиться в "хромую утку". Если он откажется от своего президентства раньше, он избежит этого сценария", — рассказала агентству директор центра изучения российской элиты ГУУ Ольга Крыштановская. 

Слухи о досрочной отставке российского президента несколько раз появлялись и в прошлом, но каждый раз оказывались неверными, пишет агентство.

"Элиты чрезмерно волнуются, но так и положено", — сказал Константин Костин, бывший чиновник, возглавляющий Фонд развития гражданского общества. Политтехнолог уверен, что Путин не собирается уходить с поста: "У нас моноцентричная система, в которой огромное значение имеет то, кто занимает президентский пост".

Как ранее сообщали "Комментарии", Путин рассказал, будет ли он дальше президентом России. 


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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-20/for-some-in-russia-s-elite-putin-s-future-is-again-a-hot-topic?sref=Y0jVLcFo
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