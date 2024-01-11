В террористической РФ ушел из жизни известный российский актер и режиссер Юрий Соломин. Долгое время он пытался бороться с последствиями инсульта.

Юрий Соломин (фото из открытых источников)

Как информирует пропагандистское издание Стархит , Юрий Соломин был госпитализирован в больницу еще осенью прошлого года. В то время актеру диагностировали инсульт. Несколько месяцев из больницы сообщали разные новости — артисту было то лучше, то болезнь брала верх.

9 января его привезли из больницы. Но дома состояние артиста снова ухудшилось. Предварительный диагноз: почечная недостаточность, развившаяся на фоне осложнений от инсульта.

Юрий Соломин был известен как упорный украинофоб и выражал поддержку нападения РФ на Украину.

"Я очень переживаю, видя, какое уродство и безобразие творит украинское руководство... Я ужаснулся из того, что Киев бросает воевать беззащитных стариков, многие из которых сдаются в плен", — говорил он.

После аннексии Крыма, отвечая на вопрос издания "Гордон", Юрий Соломин сказал, что у Украины не должно быть претензий. "Мы же не предъявляем претензий, что Харьков когда-то был российским и даже считался столицей России, значит теперь он — наш (с 1919 по 1934 год Харьков был столицей УССР, не России — ред.). Просто там россиян больше. Но никто не говорит: "отдайте нам Харьков", — говорил российский артист.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России умер врач, обещавший долголетие Путину . Ведущий русский геронтолог, основатель Института биорегуляции и геронтологии, академик РАН Владимир Хавинсон ушел из жизни, имея 77 лет. Именно этот российский академик в 2017 году наобещал хозяину Кремля Путину "минимум 20 лет" активной жизни.