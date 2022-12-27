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Необычный подарок от Путина, с треском провалившийся

Президент России Владимир Путин подарил кольца президентам стран СНГ. Однако, не все лидеры их могут носить, в чем причина?

сегодня, 19:05 comments1071
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Автор:

Slava Kot

На неформальном саммите Содружества Независимых Государств в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин подарил лидерам перстни, сделанные из желтого и белого золота. На каждом из колец есть надпись "С новым годом" на русском и эмблема СНГ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter украинского политического деятеля Антона Геращенко.

Необычный подарок от Путина, с треском провалившийся

Необычный подарок от Путина лидерам стран СНГ. Изображение из открытых источников

26-27 декабря в Санкт-Петербурге прошел неформальный саммит Содружества Независимых Государств, организации, объединяющей большинство бывших республик Советского Союза. Украина покинула организацию в 2018 году, из-за нападения России в 2014 году.

По этому случаю Путин подарил кольцо присутствующим на встрече президентам, среди которых были лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана, Белоруссии, Узбекистана, Туркменистана и Армении. Однако только один президент публично надел кольцо – Александр Лукашенко.

Таким образом Путин отдал восемь колец, а девятый оставил себе. СМИ сразу сравнили такой шаг лидера Кремля со злом из книг Толкина. Там злой персонаж, по имени Саурон с помощью колец покорил других королей и лидеров Средиземья.

Необычный подарок от Путина, с треском провалившийся - фото 2

Однако поступок Путина поставил в неудобное положение лидеров мусульманских стран. Ведь ислам запрещает носить мужчинам перстни из золота.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин намекнул о союзниках СНГ, не поддерживающих Россию.

Также "Комментарии" писали о словах российского политолога, который отметил, что президента России "конец уже виден", ведь Путин постоянно пользуется услугами западных медиков.



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Источник: https://twitter.com/Gerashchenko_en/status/1607700465667510272
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