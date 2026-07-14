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"Неонацизм в чистом виде": в РФ истерически набросились на Европу из-за громкого решения

После рекомендации МОК ослабить ограничения для российских спортсменов глава МИД Литвы призвал страны ЕС не проводить турниры с участием представителей России и Белоруссии

14 июля 2026, 13:55
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Клименко Елена

Представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова резко отреагировала на призыв министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса не допускать представителей России и Беларуси к международным спортивным мероприятиям, проводимым в странах Европейского Союза.

"Неонацизм в чистом виде": в РФ истерически набросились на Европу из-за громкого решения

Фото: из открытых источников

Скандал вспыхнул после того, как Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение временно восстановить членство Олимпийского комитета России и рекомендовал отменить ограничения по участию российских спортсменов в международных соревнованиях.

В ответ глава литовской дипломатии заявил, что страны ЕС должны согласовать общую позицию и не проводить спортивные турниры с участием спортсменов из России и Беларуси.

Это заявление вызвало острую реакцию Москвы. Захарова обвинила литовскую сторону в дискриминации, использовав исторические сравнения.

"Неонацизм в чистом виде. Так же они начинали Холокост в ХХ веке: людям определенной национальности нельзя было находиться в местах общего пользования, использовать свой язык или шрифт, участвовать в разных мероприятиях", — заявила представитель российского МИД.

При этом никаких доказательств для подтверждения своих слов представитель российского внешнеполитического ведомства не привела.

Между тем, в МОК пояснили, что решение о временном восстановлении членства Олимпийского комитета России было принято после юридического анализа. В комитете отметили, что ОКР больше не включает в себя спортивные организации с временно оккупированных украинских территорий, которые принадлежат к юрисдикции Национального олимпийского комитета Украины.  

Как уже писали "Комментарии", российские войска могут активизировать удары по объектам в глубине до 100 км от линии фронта, пытаясь поразить логистику, автозаправочные станции и транспортную инфраструктуру Украины. В то же время, украинские Силы обороны уже выстроили эффективную систему борьбы с такими угрозами. Об этом заявил авиационный эксперт Валерий Романенко.



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