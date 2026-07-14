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"Неонацизм у чистому вигляді": у РФ істерично накинулися на Європу через гучне рішення

Після рекомендації МОК послабити обмеження для російських спортсменів глава МЗС Литви закликав країни ЄС не проводити турніри за участю представників Росії та Білорусі

14 липня 2026, 13:55
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Клименко Елена

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова різко відреагувала на заклик міністра закордонних справ Литви Кястутіса Будріса не допускати представників Росії та Білорусі до міжнародних спортивних заходів, які проводяться в країнах Європейського Союзу.

"Неонацизм у чистому вигляді": у РФ істерично накинулися на Європу через гучне рішення

Фото: з відкритих джерел

Скандал спалахнув після того, як Виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету (МОК) ухвалив рішення тимчасово поновити членство Олімпійського комітету Росії та рекомендував скасувати обмеження щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях.

У відповідь глава литовської дипломатії заявив, що країни ЄС мають узгодити спільну позицію та не проводити спортивних турнірів за участю спортсменів із Росії та Білорусі.

Ця заява викликала гостру реакцію Москви. Захарова звинуватила литовську сторону у дискримінації, використавши історичні порівняння.

"Неонацизм у чистому вигляді. Так само вони починали Голокост у ХХ столітті: людям певної національності не можна було перебувати у місцях загального користування, використовувати свою мову чи шрифт, брати участь у різних заходах", – заявила речниця російського МЗС. 

При цьому жодних доказів на підтвердження своїх слів представниця російського зовнішньополітичного відомства не навела.

Тим часом у МОК пояснили, що рішення про тимчасове відновлення членства Олімпійського комітету Росії було ухвалене після юридичного аналізу. У комітеті зазначили, що ОКР більше не включає до свого складу спортивні організації з тимчасово окупованих українських територій, які належать до юрисдикції Національного олімпійського комітету України. 

Як вже писали "Коментарі", російські війська можуть активізувати удари по об'єктах у глибині до 100 кілометрів від лінії фронту, намагаючись уразити логістику, автозаправні станції та транспортну інфраструктуру України. Водночас українські Сили оборони вже вибудували ефективну систему боротьби з такими загрозами. Про це заявив авіаційний експерт Валерій Романенко.



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