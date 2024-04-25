Неоперабельная опухоль: российский ведущий покидает КВН

Постоянный телеведущий комедийного шоу КВН в России Александр Масляков оставляет работу в КВН, потому что имеет неоперабельную опухоль в легких.

Александр Масляков (фото из открытых источников)

Как информирует российский телеграмм-канал Mash , опухоль у Маслякова обнаружили в 2022 году, когда он перенес ковод.

Как сообщает канал, все это время за 82-летней телезвездой наблюдают врачи, он прошел поддерживающее лечение. "Но сейчас жалоб на здоровье стало больше", – утверждает медиа.

В СМИ уже разлетелась информация, что заменит Маслякова-старшего другой ведущий — Дмитрий Хрусталев. Но сын пропутинского телеведущего это опроверг, он говорит, что речь идет о временной замене.

Александр Масляков старший – бессменный ведущий российского "Клуба веселых и сообразительных", он публично поддержал президента РФ и много лет был его доверенным лицом на президентских выборах.

Его сын, Масляков-младший в 2023 году, прибыл в оккупированный Донецкий регион и выступил перед российскими "ветеранами СВО". В списке городов, где состоялись концерты, был оккупирован россиянами Мариуполь.

При этом эти два сторонника Путина до сих пор не находятся под санкциями, сообщает УНН .

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский клоун госпитализирован в больницу с инфарктом. Известный клоун из России и ярый поклонник Путина Юрий Куклачев экстренно госпитализирован с подозрениями на инфаркт после своего концерта в российской столице.

Артист, недавно говоривший о том, что россиянам нужно бомбить мирные европейские и американские города, по информации медиков, перенес инфаркт и сейчас находится в больничной палате в тяжелом состоянии. Как говорит его сын Дмитрий, врачи пока не дают никаких прогнозов. Юрия Куклачева прооперировали и оставили в больнице.

