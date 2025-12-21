Неожиданно: сколько денег зарабатывают мигранты дворниками в России

В Санкт-Петербурге вышли на работу дворники из Индии. Иностранные работники были замечены в Приморском районе города — они работают в специальной форме с нашивками в виде флагов Индии и России. Проект реализует коммунальная компания АО "Коломяжское".

Зарплата дворников с Индии в рф

По информации предприятия, индийские мигранты получают зарплату на уровне 100 тысяч рублей в месяц. Кроме того, работодатель обеспечивает им бесплатное жилье, питание и трансфер к месту работы. Также для работников организовали занятия по изучению русского языка и ознакомление с местными правилами — в частности, дорожными нормами и особенностями городской уборки.

Возраст индийских работников — от 19 до 43 лет, всего в пилотном проекте задействованы 17 человек. Перед началом работы они прошли подготовку, в ходе которой изучали инвентарь, специфику уличной уборки, правила дорожного движения и разницу между проезжей частью и тротуарами.

Среди привлеченных мигрантов люди с разным профессиональным опытом. Некоторые ранее работали в сфере ИТ и разработки программного обеспечения, другие занимались бизнесом, организацией мероприятий, сельским хозяйством, архитектурой, искусством и ремеслами. Один из работников отметил, что планирует пробыть в России около года с целью заработка, после чего вернуться на родину.

В компании заявляют, что индийские дворники демонстрируют высокую эффективность и, по оценке руководства, работают более тщательно и качественно, чем мигранты из стран ближнего зарубежья. Наем индейцев носит экспериментальный характер, однако в "Коломяжском" уже рассматривают возможность масштабирования этой практики.

Что касается граждан России, то в компании отмечают, что местные жители не проявляют значительного интереса к работе дворниками, что и стало одной из причин привлечения иностранной рабочей силы.

