Несподівано: скільки грошей заробляють мігранти двірниками в рф

У Санкт-Петербурзі вийшли на роботу дворники з Індії. Іноземних працівників помітили в Приморському районі міста — вони працюють у спеціальній формі з нашивками у вигляді прапорів Індії та Росії. Проєкт реалізує комунальна компанія АТ "Коломяжське".

Заробітна плата двірників з Індії в рф

За інформацією підприємства, індійські мігранти отримують зарплату на рівні 100 тисяч рублів на місяць. Окрім цього, роботодавець забезпечує їм безкоштовне житло, харчування та трансфер до місця роботи. Також для працівників організували заняття з вивчення російської мови та ознайомлення з місцевими правилами — зокрема, дорожніми нормами та особливостями міського прибирання.

Вік індійських працівників — від 19 до 43 років, загалом у пілотному проєкті задіяні 17 осіб. Перед початком роботи вони пройшли підготовку, під час якої вивчали інвентар, специфіку вуличного прибирання, правила дорожнього руху та різницю між проїжджою частиною і тротуарами.

Серед залучених мігрантів — люди з різним професійним досвідом. Дехто раніше працював у сфері ІТ та розробки програмного забезпечення, інші займалися бізнесом, організацією заходів, сільським господарством, архітектурою, мистецтвом і ремеслами. Один із працівників зазначив, що планує пробути в Росії близько року з метою заробітку, після чого повернутися на батьківщину.

У компанії заявляють, що індійські дворники демонструють високу ефективність і, за оцінкою керівництва, працюють старанніше та якісніше, ніж мігранти з країн ближнього зарубіжжя. Наразі найм індійців має експериментальний характер, однак у "Коломяжському" вже розглядають можливість масштабування цієї практики.

Щодо громадян Росії, у компанії зазначають, що місцеві жителі не проявляють значного інтересу до роботи двірниками, що й стало однією з причин залучення іноземної робочої сили.

