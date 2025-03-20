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Неожиданный эффект турецких сериалов: почему мужчины в России бьют тревогу

Женщины в РФ теряют интерес к мужчинам-соотечественникам: в чем причина

сегодня, 14:34
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Кречмаровская Наталия

Мужчины в РФ выступают против турецких сериалов. Причина банальна – россияне не дотягивают до экранного образа настоящего мужчины.

Неожиданный эффект турецких сериалов: почему мужчины в России бьют тревогу

Фото из открытых источников

С предложением запретить показ турецких сериалов в РФ выступили "Ветераны России", пишет российское издание "РИА-Новости". По мнению представителей организации, в сериалах создается искусственный образ идеального мужчины, из-за чего русские женщины "теряют интерес к соотечественникам".

Отмечается, что насмотревшись таких сериалов, многие российские женщины теряют интерес к своим соотечественникам и стремятся искать образ, навязанный экраном, за пределами России, что уже привело к многим трагическим случаям.

Раскритиковали в обращении и российские сериалы, где, как считают "Ветераны России", "русских мужчин чаще всего показывают в унизительном свете, представляя их в образе алкоголиков и неудачников".

В этой связи общественные деятели просят также ввести понятие "деструктивной пропаганды" в кинопродукции. Обращение они направили министру культуры Любимовой и главе Госдумы Володину.

Напомним, что в России ищут "желающих" воевать против Украины. Очередное решение для пополнения российской армии, как писал портал "Комментарии", было найдено в Государственной думе. Российские депутаты планируют предложить отчисленным студентам военных училищ вместо уплаты компенсации государству за обучение пойти на войну против Украины. В Центре противодействия дезинформации объяснили, что ранее подобная практика в отношении отчисленных студентов не применялась. Вероятно, такое решение может привести к злоупотреблениям в военных училищах.




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Источник: https://t.me/rian_ru/286108
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