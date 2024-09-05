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Неожиданный комментарий Путина об аресте Дурова: "Мы не встречались с ним в Баку"

Путин заявил, что не знал о местонахождении Павла Дурова перед его арестом

сегодня, 14:33
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Черновалова Кристина

Владимир Путин впервые прокомментировал задержание Павла Дурова, основателя Telegram и российского миллиардера, во Франции. На выступлении на "Росконгрессе" Путин заявил, что не был осведомлен о местонахождении бизнесмена и якобы не знал, где тот проживает. Президент подчеркнул, что встречался с Дуровым "много лет назад" и не имел с ним контактов в последнее время.

Неожиданный комментарий Путина об аресте Дурова: "Мы не встречались с ним в Баку"

Путин комментирует арест Дурова

Путин рассказал, что во время их встречи, состоявшейся несколько лет назад, Дуров обсуждал свои планы по развитию бизнеса. После этого, по словам президента, они не поддерживали связь и не встречались, в том числе и в Баку, где якобы находился Дуров перед своим арестом. 

"Зачем нам встречаться в Баку, я не понимаю. Я даже не знал, что он там находится. Понятия не имел об этом... Если бы у него было какое-то желание, мы могли бы встретиться с ним в Москве. Я исходил из того, что он живет в Москве, по-моему... У нас к нему никаких претензий не было", — заявил диктатор.

На уточняющий вопрос о том, что Павел Дуров проживал в Дубае, Путин с ответил: "Там живут люди мира, миллиардеры, которые могут себе это позволить". 

Читайте также на портале “Комментарии” — Арест Павла Дурова поставил под вопрос будущее Telegram в Украине, заставляя пользователей задуматься о возможном запрете мессенджера и необходимости поиска альтернатив.

“Комментарии” также писали, что основатель  Telegram Павел Дуров в 2014 году заявил, что "дороги назад нет", поскольку он продал свои акции российской соцсети "ВКонтакте" и покинул страну. Однако оказалось, что российский бизнесмен с тех пор по меньшей мере 50 раз посетил Россию, и только одна из этих поездок была анонсирована публично.



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Источник: https://www.unian.net/russianworld/dumal-chto-on-zhivet-v-moskve-putin-otkrestilsya-ot-durova-video-12748455.html
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