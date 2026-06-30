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Неожиданный поворот: Кремль признал топливный кризис в РФ

Москва рассматривает импорт нефтепродуктов для сдерживания цен и дефицита - в Кремле говорят о ежедневных совещаниях по топливному кризису

30 июня 2026, 13:40
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Кравцев Сергей

Российские власти впервые открыто допустили возможность импорта нефтепродуктов из других стран, если это позволит стабилизировать внутренний рынок топлива. О такой позиции Кремля сообщил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Неожиданный поворот: Кремль признал топливный кризис в РФ

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

По его словам, Москва уже ведет переговоры с рядом государств, изучая возможность организации поставок. При этом главным условием остается экономическая целесообразность: импорт будет возможен лишь в случае достижения договоренностей о приемлемой стоимости продукции.

В Кремле объясняют, что такой шаг рассматривается исключительно как инструмент для стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Власти рассчитывают, что дополнительные объемы топлива помогут снизить ажиотажный спрос и предотвратить дальнейшее напряжение в сфере обеспечения нефтепродуктами.

Заявления Пескова прозвучали на фоне продолжающегося обсуждения мер по нормализации топливного рынка. По его словам, профильные совещания с участием представителей правительства и отрасли проходят практически ежедневно, а ситуация находится под постоянным контролем.

Сам факт обсуждения импорта нефтепродуктов выглядит необычным для одного из крупнейших мировых производителей нефти. Россия традиционно входит в число ведущих экспортеров энергоресурсов, поэтому возможность закупки топлива за рубежом свидетельствует о стремлении властей использовать любые доступные механизмы для предотвращения дисбаланса на внутреннем рынке.

Официально в Кремле не уточняют, с какими именно государствами ведутся консультации и о каких объемах потенциального импорта может идти речь. Однако заявления о готовности закупать нефтепродукты за границей стали одним из наиболее заметных сигналов о поиске новых решений для стабилизации российской топливной отрасли.

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