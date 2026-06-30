Російська влада вперше відкрито допустила можливість імпорту нафтопродуктів з інших країн, якщо це дозволить стабілізувати внутрішній ринок палива. Про таку позицію Кремля повідомив прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков.

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

За його словами, Москва вже веде переговори з низкою держав, вивчаючи можливість організації постачання. При цьому головною умовою залишається економічна доцільність: імпорт буде можливий лише у разі досягнення домовленостей щодо прийнятної вартості продукції.

У Кремлі пояснюють, що такий крок розглядається виключно як інструмент стабілізації ситуації на внутрішньому ринку. Влада розраховує, що додаткові обсяги палива допоможуть знизити ажіотажний попит і запобігти подальшій напругі у сфері забезпечення нафтопродуктами.

Заяви Пєскова прозвучали на тлі обговорення заходів щодо нормалізації паливного ринку. За його словами, профільні наради за участю представників уряду та галузі відбуваються практично щодня, а ситуація перебуває під постійним контролем.

Сам факт обговорення імпорту нафтопродуктів виглядає незвичним для одного із найбільших світових виробників нафти. Росія традиційно входить до числа провідних експортерів енергоресурсів, тому можливість закупівлі палива за кордоном свідчить про прагнення влади використовувати будь-які доступні механізми для запобігання дисбалансу на внутрішньому ринку.

Офіційно в Кремлі не уточнюють, з якими саме державами ведуться консультації та про які обсяги потенційного імпорту може йтися. Проте заяви про готовність закуповувати нафтопродукти за кордоном стали одним із найпомітніших сигналів про пошук нових рішень для стабілізації російської паливної галузі.

Читайте на порталі "Коментарі" — Україна вдруге вдарила по важливому об'єкту РФ під Москвою: Зеленський розкрив деталі.



