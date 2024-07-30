Неожиданный поворот: почему Путин может принять решение о выводе части оккупантов из Украины

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Кравцев Сергей
После таких потерь, как недавно нанесенные Группе Вагнера в Мали, Кремлю нужна будет масштабная замена боевиков в Африке военнослужащими Африканского корпуса Минобороны РФ. В то же время, часть корпуса недавно была переброшена в Харьковскую область для поддержки наступательных действий оккупантов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Американские аналитики отметили, что несколько известных критически настроенных российских военных блогеров утверждают, что Минобороны РФ злорадствует из-за потерь Группы Вагнера, и предполагают, что российское военное руководство использует этот инцидент как повод для прекращения развертывания боевиков Вагнера в Сахеле и полной их замены подразделениями Африканского корпуса МО.
Некоторые российские блогеры цитировали неустановленный источник в администрации Путина о том, что личный состав Африканского корпуса заменит войска Вагнера во всей "Сахельской тройке" (Мали, Буркина-Фасо и Нигер).
В Институте предполагают, что Африканскому корпусу, вероятно, не хватает текущих возможностей, чтобы должным образом заменить Группу Вагнера, в частности в Мали, поскольку элементы корпуса были недавно развернуты в Украине для участия в наступательных усилиях на севере Харьковской области.
Читайте также на портале "Комментарии" — Главное управление разведки Министерства обороны анонсировало продолжение действий против российских военных из террористической организации Группа Вагнера в Африке. Об этом в эфире общенационального телемарафона заверил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.
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Донбас
сегодня, 06:34
Голова економічного комітету Верховної Ради заявив, що завдяки мобілізації влада Зеленського заробляє на «ухилянтах», які не хочуть потрапити на фронт, до $2 мільярдів на рік. Які йдуть не в бюджет, а в кишені друзів Президента, депутатів, чиновників Міністерства Оборони, ТЦКшників, ментів, прикордонників. До 2 млрд доларів. Про яке бажання завершення війни, відкриття кордонів, підписання мирного договору, проведення виборів, може йти мова?