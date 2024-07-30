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Неожиданный поворот: почему Путин может принять решение о выводе части оккупантов из Украины

Как считают в ISW, уничтожение вагнеровцев в Мали может привести к выводу части оккупантов из Украины

сегодня, 07:15 comments2235
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Кравцев Сергей

После таких потерь, как недавно нанесенные Группе Вагнера в Мали, Кремлю нужна будет масштабная замена боевиков в Африке военнослужащими Африканского корпуса Минобороны РФ. В то же время, часть корпуса недавно была переброшена в Харьковскую область для поддержки наступательных действий оккупантов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Неожиданный поворот: почему Путин может принять решение о выводе части оккупантов из Украины

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отметили, что несколько известных критически настроенных российских военных блогеров утверждают, что Минобороны РФ злорадствует из-за потерь Группы Вагнера, и предполагают, что российское военное руководство использует этот инцидент как повод для прекращения развертывания боевиков Вагнера в Сахеле и полной их замены подразделениями Африканского корпуса МО.

Некоторые российские блогеры цитировали неустановленный источник в администрации Путина о том, что личный состав Африканского корпуса заменит войска Вагнера во всей "Сахельской тройке" (Мали, Буркина-Фасо и Нигер).

В Институте предполагают, что Африканскому корпусу, вероятно, не хватает текущих возможностей, чтобы должным образом заменить Группу Вагнера, в частности в Мали, поскольку элементы корпуса были недавно развернуты в Украине для участия в наступательных усилиях на севере Харьковской области.

"Масштабная замена "Вагнера" после таких потерь, как нанесенные во время недавней засады, вероятно, приведет к передислокации некоторых бойцов Африканского корпуса в Мали подальше от линии фронта в Украине, и российское военное командование, вероятно, не рассматривает полную замену "Вагнера" в Мали или где-нибудь в Сахеле как приоритетную задачу на данный момент", — говорится в отчете ISW.

Читайте также на портале "Комментарии" — Главное управление разведки Министерства обороны анонсировало продолжение действий против российских военных из террористической организации Группа Вагнера в Африке. Об этом в эфире общенационального телемарафона заверил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.




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