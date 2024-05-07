Неприятные факты об инаугурации Путина: С чем смирился Запад

Судя по всему, Запад смирился с тем, что Владимир Путин в Роси — это надолго, подчеркнул Вадим Денисенко. Именно поэтому, добавил он, когда в Украине говорят о понимании своей победы Западом, не можем игнорировать этот факт.

Владимир Путин

Кроме того, добавил политолог, Запад очень осторожно озвучил, что его красная линия — выход российских войск за пределы Донецкой области дальше вглубь Днепропетровщины и Запорожья.

"Китай, с большой долей вероятности, будет играть в мирные переговоры не раньше конца 2024 года, а реально только в первой половине 2025 года. Что важно: Китай ждет предложений от Украины (кого-то с Запада) по поводу его дальнейшей роли не только в бизнес проектах по восстановлению Украины, но и его роли в Черноморском регионе в целом",

– подчеркнул эксперт.

По его мнению, российский диктатор Путин понимает, что для него сложнее всего будет тот момент, когда общие позиции выработают Запад и Китай. И все его игры, в том числе по Северному пути, французской Африке, заигрывание с Индией – это попытка максимально оттянуть этот момент.

"Наша же проблем состоит в том, что мы вообще на это не обращаем внимание",

– добавил политолог.

Денисенко считает, что во внутренней политике главная задача Кремля – окончательный раскол 25% россиян, которые занимают антипутинскую позицию. Сейчас, считает эксперт, идет первый этап – попытка маргинализировать единого финансово самодостаточного оппозиционера – Ходорковского. Далее, добавляет аналитик, будут задействованы различные политтехнологические процессы для того, чтобы 10-12% нынешних оппозиционеров перешли в разряд сомневающихся (им дадут контролируемого лидера).

"Если ситуация будет двигаться по этому сценарию, это будет, в конечном счете, проблемой и для нас. Несмотря на раздробленность оппозиции, она все же является мечом дамокла для режима и может стать основой для определенных беспорядков в случае ослабления режима. И для нас не менее важно, что это либеральная оппозиция, а не оппозиция ультрапатриотов",

– считает Денисенко.

По его мнению, Путин понимает, что у него в запасе есть пара лет, пока все внутренние политические процессы подавлены, а экономическое ухудшение жизни населения не повлияет на публичное отношение к режиму. И единственное, что может повлиять на внутреннюю ситуацию – это расширение тех же 25% оппозиции (при правильной информкампании это реалистично, но нужно уделять явно большее внимание информации войне на территории врага) и изменение международной конфигурации сил по принуждению Путина к миру.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в США будут считать Путина легитимным президентом.



