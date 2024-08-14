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Непростое решение Путина: действительно ли Россия выводит часть войск из Украины

По информации WSJ, РФ бросает все силы, чтобы выбить ВСУ из Курской области

сегодня, 08:00
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Кравцев Сергей

Россия выводит часть своих вооруженных сил из Украины в ответ на наступление украинской армии на российскую территорию, заявили американские чиновники. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal", со ссылкой на источники среди чиновников США.

Непростое решение Путина: действительно ли Россия выводит часть войск из Украины

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По информации издания, это является первым признаком того, что операция Киева в Курске заставляет Москву перегруппировать свои силы вторжения.

Официальные лица заявили, что США все еще пытаются определить значение этого шага России, и не сказали, сколько войск, по оценкам США, перебрасывает Россия. 

Но эта оценка США подкрепляет заявления украинских официальных лиц, которые утверждают, что неожиданная операция в Курской области на прошлой неделе отвлекла российские войска от Украины.

Отметим, президент США Байден впервые прямо высказался об операции ВСУ в Курской области. Он заявил, что операция украинской армии на территории Курской области создает серьезную дилемму для российского диктатора Владимира Путина.

Читайте также на портале "Комментарии" — достаточно сдержанно и явно, намекая на поддержку Украины, уже отреагировали на события в Курской области в США, Германии. Более того, ключевые партнеры признались, что не видят чего-либо неординарного в том, что Украина использует предоставленное ими оружие во время Курской операции. Был ли Запад готов к событиям в Курской области? Судя по реакции партнеров, можно ли сказать, что Запад дал "зеленый свет" на наступление? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – миф об "одном народе" полностью разбит: что уже показала Курская операция.




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