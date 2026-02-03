Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала визит генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Киев, сосредоточив внимание на его выступлении в Верховной Раде. Российская сторона распространяет информацию о том, что генсек выступал перед полупустым залом украинского парламента.

«Нет денег – нет зрителей»: Захарова высмеяла выступление Рютте в Верховной Раде

В частности, российские медиа утверждают, что значительная часть депутатов, в том числе представители фракции "Европейская солидарность" и ее лидер Петр Порошенко, проигнорировали мероприятие. Отвечая на вопрос журналиста по поводу причин такого "холодного приема", Мария Захарова прибегла к иронии.

"А Рютте заплатил? Нет денег – нет зрителей", – лаконично отметила представитель МИД РФ.

Таким образом, в российском дипломатическом ведомстве пытаются выставить поддержку западных союзников и внутриполитические процессы в Украине исключительно в финансовой плоскости, игнорируя реальную повестку дня визита главы Североатлантического альянса.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, находясь с визитом в Украине, заявил, что массированные удары РФ не имеют военных целей, а направлены на создание хаоса для гражданского населения. По его словам, сегодняшняя атака вошла в тройку сильнейших обстрелов Украины за все время полномасштабной войны.

Марк Рютте подчеркнул, что такие действия Москвы ставят под вопрос ее желание завершить конфликт дипломатическим путем.

"Конечно, сама война уже была безумием, неспровоцированное нападение россиян, но это даже не военное дело. Это удары по невинным гражданским, поэтому я отношусь к этому чрезвычайно серьезно. Я думаю, президент Украины абсолютно готов договариваться, заключить соглашение с россиянами, которое должно быть приемлемым для всех сторон, особенно для Украины. Но это заставляет задуматься, вообще ли россияне серьезно настроены", — отметил Генсек НАТО.

Отдельно Рютте подчеркнул, что действующий американский президент делает все возможное для прекращения войны. В то же время он выразил убеждение, что Дональд Трамп — единственный, кто способен окончательно положить конец этой агрессии.