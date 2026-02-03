Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова прокоментувала візит генерального секретаря НАТО Марка Рютте до Києва, зосередивши увагу на його виступі у Верховній Раді. Російська сторона поширює інформацію про те, що генсек виступав перед напівпорожньою залою українського парламенту.

«Нема грошей — нема глядачів»: Захарова висміяла виступ Рютте у Верховній Раді

Зокрема, російські медіа стверджують, що значна частина депутатів, зокрема представники фракції "Європейська солідарність" та її лідер Петро Порошенко, проігнорували захід. Відповідаючи на запитання журналіста щодо причин такого "холодного прийому", Марія Захарова вдалася до іронії.

"А Рютте заплатив? Нема грошей — нема глядачів", — лаконічно зауважила представниця МЗС РФ.

Таким чином у російському дипломатичному відомстві намагаються виставити підтримку західних союзників та внутрішньополітичні процеси в Україні виключно у фінансовій площині, ігноруючи реальний порядок денний візиту очільника Північноатлантичного альянсу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, перебуваючи з візитом в Україні, заявив, що масовані удари РФ не мають військових цілей, а спрямовані на створення хаосу для цивільного населення. За його словами, сьогоднішня атака увійшла до трійки найсильніших обстрілів України за весь час повномасштабної війни.

Марк Рютте підкреслив, що такі дії Москви ставлять під сумнів її бажання завершити конфлікт дипломатичним шляхом.

"Звісно, сама війна вже була божевіллям, неспровокований напад росіян, але це навіть не військова справа. Це удари по невинних цивільних, тому я ставлюся до цього надзвичайно серйозно. Я думаю, президент України абсолютно готовий домовлятися, укласти угоду з росіянами, яка має бути прийнятною для всіх сторін, особливо для України. Але це змушує замислитись, чи росіяни взагалі серйозно налаштовані", — зазначив Генсек НАТО.

Окремо Рютте наголосив, що чинний американський президент робить усе можливе для припинення війни. Водночас він висловив переконання, що Дональд Трамп — єдиний, хто здатний остаточно покласти край цій агресії.