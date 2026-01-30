Страх Владимира Путина перед технологиями XXI века фактически консервирует Россию в роли отстающей от ведущих государств мира страны. Об этом говорится в публикации The Times.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

В материале отмечается, что Путин является человеком "ручки и бумаги": у него нет смартфона и нет интернета. Управление государством диктатор осуществляет с помощью стационарных телефонов защищенной спецсвязи. Это резко контрастирует с практикой других стран, где министры согласовывают государственную политику, общаясь между собой через коммерческие мессенджеры на смартфонах.

"Удивительно ли, что Россия, возглавляемая таким технофобом, отстает от своих соперников в гонке за разработку искусственного интеллекта?" — задает риторический вопрос автор статьи.

The Times ссылается на исследование Стэнфордского университета, согласно которому Россия заняла 28 место из 36 стран по совокупной мощности их индустрий искусственного интеллекта. Первые три позиции заняли США, Китай и Индия. При этом даже значительно меньше России государства — Люксембург, Бельгия и Ирландия — опередили ее в этом рейтинге.

Подход режима Путина к новейшим технологиям резко отличается от политики советских вождей — от Ленина с его курсом на масштабную электрификацию в 1920-х годах к реальным достижениям послевоенного СССР в космической отрасли.

"Технологический прогресс был неотъемлемой частью советского проекта, средством быстрой индустриализации и успешной конкуренции в условиях холодной войны. В то время как советские лидеры видели преимущества спутников или ядерного арсенала, Путин, кажется, рассматривает цифровые инновации 21 века как вызов своей власти и когда-то назвал интернет".

Издание также обращает внимание на системное сворачивание цифровых свобод в России, в частности, блокирование и запрет почти всех глобальных социальных сетей. Похоже, что Кремль и дальше будет ограничивать доступ граждан к информации, непосредственно тормозящей технологическое развитие страны.

"Правительство [России] лелеет культуру, которая на самом деле очень агрессивно противостоит технологическому прогрессу. Технологии искусственного интеллекта и высокие технологии в целом требуют большого количества независимых стартапов и хорошего инвестиционного климата. Но в России компании боятся инвестировать в новые технологии", — заявил Владислав Иноземник в Европе.

Как подчеркивает The Times, только в 2022 году Россию покинули около 100 тысяч ИТ-специалистов – примерно каждый десятый представитель отрасли. Кроме того, западные санкции существенно усложнили доступ страны к компонентам, необходимым для высокотехнологичных разработок.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что даром украинцы радуются, что якобы удалось договориться с россиянами об энергетическом перемирии и еще надеются хотя бы неделю прожить без обстрелов энергетики. Такое мнение высказал известный дипломат, экспосол Украины в США Валерий Чалый.

Политик считает, что мы имеем дело с типичным ходом россиян: они переведут удары баллистикой и крылатыми ракетами на другие не менее важные объекты в Украине на пару дней и затем вернутся к террористическим ударам по энергетической инфраструктуре. А американцам скажут, что неделю никто не обещал и вообще о каком-то согласованном недельном перемирии речь не шла. Это Дональд Трамп не столько понял их руководителя.

