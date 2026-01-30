Не має комп'ютера і смартфона: стало відомо, чому Путін боїться технологій

Страх Володимира Путіна перед технологіями XXI століття фактично консервує Росію в ролі країни, що відстає від провідних держав світу. Про це йдеться у публікації The Times.

Володимир Путін (фото з відкритих джерел)

У матеріалі наголошується, що Путін є людиною "ручки та паперу": він не має смартфона і не користується інтернетом. Управління державою диктатор здійснює за допомогою кількох стаціонарних телефонів захищеного спецзв’язку. Це різко контрастує з практикою інших країн, де міністри узгоджують державну політику, спілкуючись між собою через комерційні месенджери на смартфонах.

"Чи дивно, що Росія, очолювана таким технофобом, відстає від своїх суперників у гонці за розробку штучного інтелекту?" — ставить риторичне запитання автор статті.

The Times посилається на дослідження Стенфордського університету, згідно з яким Росія посіла 28-ме місце з 36 країн за сукупною потужністю їхніх індустрій штучного інтелекту. Перші три позиції зайняли Сполучені Штати, Китай та Індія. При цьому навіть значно менші за Росію держави — Люксембург, Бельгія та Ірландія — випередили її у цьому рейтингу.

Підхід режиму Путіна до новітніх технологій різко відрізняється від політики радянських керманичів — від Леніна з його курсом на масштабну електрифікацію у 1920-х роках до реальних досягнень повоєнного СРСР у космічній галузі.

"Технологічний прогрес був невід'ємною частиною радянського проекту, засобом швидкої індустріалізації та успішної конкуренції в умовах холодної війни. У той час як радянські лідери бачили переваги супутників або ядерного арсеналу, Путін, здається, розглядає цифрові інновації 21 століття як виклик своїй владі і колись назвав інтернет "проектом ЦРУ", — зазначає The Times.

Видання також звертає увагу на системне згортання цифрових свобод у Росії, зокрема блокування та заборону майже всіх глобальних соціальних мереж. Схоже, що Кремль і надалі обмежуватиме доступ громадян до інформації, що безпосередньо гальмує технологічний розвиток країни.

"Уряд [Росії] плекає культуру, яка насправді дуже агресивно протистоїть технологічному прогресу. Технології штучного інтелекту та високі технології загалом вимагають великої кількості незалежних стартапів та гарного інвестиційного клімату. Але в Росії компанії бояться інвестувати в нові технології", — заявив Владислав Іноземцев, російський економіст і співзасновник Центру аналізу та стратегій у Європі.

Як підкреслює The Times, лише у 2022 році Росію залишили близько 100 тисяч ІТ-фахівців — приблизно кожен десятий представник галузі. Крім того, західні санкції суттєво ускладнили доступ країни до компонентів, необхідних для високотехнологічних розробок.

