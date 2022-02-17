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Нет никаких доказательств того, что Россия отводит войска от Украины - Резников

Министр обороны также подчеркнул, что недостаточно будет отвести войска только с одной точки

сегодня, 02:35
Автор:

Ольга Чародий
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Министр обороны Алексей Резников заявил, что согласно последнему отчету украинской разведки, никаких доказательств отвода Россией войск от границ Украины нет. Об этом Алексей Резников рассказал в интервью Reuters. По словам Министра обороны, последние данные разведки констатируют, что в настоящее время вблизи Украины сосредоточено около 140 тысяч объединенных российских военных и пророссийских сепаратистских сил. В частности, речь идет о 125 тысячах пехотинцев и 9 тысячах боевиков РФ в Беларуси.

Нет никаких доказательств того, что Россия отводит войска от Украины - Резников

Россия (фото из открытых источников)

“К сожалению, мы не можем подтвердить эту информацию (об отводе войск – ред.) объективными показателями. Это не подтверждается ни данными украинской разведки, ни разведывательными сообществами наших стратегических партнеров”, – заявил Резников.

Министр обороны также подчеркнул, что недостаточно будет отвести войска только с одной точки, ведь это скорее будет расцениваться как "миграция" в другую пограничную зону. Поэтому все "поднятые" войска должны вернуться в места постоянной дислокации.

"Вывод людей недостаточно — вооружение и техника тоже должны уйти", — резюмировал Алексей Резников.

Напомним, правительство Китая выступило с заявлением в адрес Соединенных Штатов Америки в создании напряжения и нагнетании тревоги вокруг войск РФ у границ Украины. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на представителя китайского МИД Вана Вэньбиня. По утверждению спикера Министерства иностранных дел Китая, постоянные усилия некоторых стран Запада по нагнетанию тревоги и распространению недостоверной информации создают "неуверенность и турбулентность в мире", который и так полон вызовов. Вэньбинь также считает, что подобные заявления способны усиливать недоверие и беспокойство. 



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-intelligence-shows-no-proof-russian-troop-withdrawal-minister-2022-02-16/
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