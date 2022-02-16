Китай обвинил США в нагнетании тревоги вокруг российских войск вблизи Украины

Правительство Китая выступило с заявлением в адрес Соединенных Штатов Америки в создании напряжения и нагнетании тревоги вокруг войск РФ у границ Украины. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на представителя китайского МИД Вана Вэньбиня, пишет "Украинская правда".

МИД Китая - фото: CGTN

По утверждению спикера Министерства иностранных дел Китая, постоянные усилия некоторых стран Запада по нагнетанию тревоги и распространению недостоверной информации создают "неуверенность и турбулентность в мире", который и так полон вызовов. Вэньбинь также считает, что подобные заявления способны усиливать недоверие и беспокойство.

"Мы надеемся, что упомянутые стороны прекратят такие кампании по дезинформации и присоединятся к содействию миру, доверию и сотрудничеству друг с другом", — добавил представитель МИД Китая.

Кроме того, Ван Вэнбинь также отметил, что в основе сотрудничества китайской и российской стороны — взаимовыгодные отношения, целью которых не является создание союза против других государств.

Отметим, что 15 февраля британское издание The Sun, ссылаясь на данные американской разведки, обнародовала точную дату и время "вторжения Российской Федерации в Украину". Журналисты заявили, что РФ намерена напасть на нашу страну 16 февраля в 3 часа утра по киевскому времени с участием 200 тысяч солдат.

Во вторник вечером американский президент Джо Байден выступил с обращением об угрозе вероятного вторжения РФ. Его выступление ознаменовалось острыми заявлениями в адрес России в случае нового витка ее агрессии в отношении Украины. Эксперты оценили обращения президента США и рассказали, как события могут развиваться дальше.

Ранее на портале "Комментарии" - Не только 16-е февраля: в США сделали новое заявление о сроках российского вторжения в Украину.

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